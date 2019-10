URBANT LANDBRUK PÅ TAKET AV CLARION HOTEL THE HUB

Denne uken besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad Clarion Hotel The Hub og den urbane takåkeren GrowHub. Der fikk statsråden en guidet tur og en gjennomgang i hvordan urbant landbruk kan se ut. På toppen av Clarion Hotel The Hub er det en stor takåker, med ureiste råvarer og grønne opplevelser. Med GrowHub tester Clarion Hotel en helt ny måte å dyrke mat i byen på, som er bærekraftig og økonomisk.

Oslo er i 2019 den europeiske miljøhovedstaden og urbant landbruk er et ledd i den satsingen. På Clarion Hotel The Hub ligger man i forkant med takåkeren Growhub. Derfor besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad hotellet på tirsdag med mål om å skaffe inspirasjon til strategiarbeid for urbant landbruk i Norge, og hvordan man jobber videre for det grønne skiftet. På Growhub dyrkes det grønnsaker og urter til restauranten Norda. En takåker som er unik i norsk sammenheng i forbindelse med hotell og restaurant.

– Urbant landbruk er et mulighetsområde som kan bidra i det grønne skiftet og til fremtidens bærekraftsamfunn. For at vi skal lykkes med dette trenger vi ildsjeler som bybonden i Oslo og vi trenger kommersielle partnere som Clarion Hotel The Hub, som tør å tenke nytt og satse grønt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Statsråden og følget fikk se GrowHub, som leverer 10.000 grøntenheter i året til Norda, i tillegg til innføring i microgreens og hvor lett det er å dyrke egen mat. Hun fikk også smake forskjellige produkter, og hadde en arbeidslunsj med både Bybonden og medarbeiderne på Clarion Hotel The Hub i restauranten Norda.

– Det er en stor anerkjennelse for jobben vi har gjort at landbruks- og matministeren kommer til oss for å la seg inspirere til strategiarbeidet hun og regjeringen skal i gang med. Vi ønsker å gå foran i en verden som alltid forandrer seg og dette gir oss inspirasjon til å utvikle satsingen videre. Både for hotellet, men også for vårt samfunnsansvar som en aktør midt i Oslo sentrum som ønsker å bidra til nye bærekraftige løsninger, sier hotelldirektør André Schreiner på Clarion Hotel The Hub. – Vi ønsker å være en aktør som deler med alle. Her er det ingen bedriftshemmeligheter, og vi ønsker alle velkommen til å la seg inspirere. Hos oss serverer vi ureist mat, og det betyr masse for oss. Internt med tanke på våre medarbeidere, men også at vi er en del av den urbane utviklingen med tanke på å ta vare på Oslo. Vi ønsker å ligge foran. Utviklingen stopper aldri hos oss, avslutter Schreiner.

Bilde: Fra venstre: André Schreiner, hotelldirektør Clarion Hotel The Hub, Andreas Capjon, Bybonde, Olaug Bollestad, landbruks- og matminister og Eliin Kittelsen, assisterende hotelldirektør.