UTEGUIDEN FIKK REISELIVSPRISEN

Innovasjon Norge delte onsdag ut Reiselivsprisen til Møre og Romsdal-bedriften Uteguiden. En foregangsbedrift når det gjelder å fylle naturen med innhold. – Dette er den største nasjonale prisen vi kan vinne og en utrolig fin bekreftelse på det arbeidet vi har gjort de siste årene, sier en strålende glad daglig leder, Oscar Almgren.

Hvert år deler Innovasjon Norge ut Reiselivsprisen til en person, bedrift eller nettverk, som har introdusert en nyskapende reiselivsopplevelse, eller videreutviklet en eksisterende reiselivsopplevelse, på en innovativ måte. Opplevelsen skal ha bidratt til reiselivsbedriftens suksess og hatt en positiv innvirkning på Norge som reisemål.

I år valgte juryen å dele ut Reiselivsprisen til Uteguiden, under Innovasjon Norges årlige arrangement «Kickoff reiseliv» i Oslo, som samlet rundt 450 bransjefolk. Vinneren av årets pris holder til i Ålesund og Stranda, og sørger hver dag, året rundt, for å gi sine norske og internasjonale gjester unike opplevelser i regionen.

– Uteguiden er en moderne reiselivsbedrift som tilbyr opplevelser som stadig flere turister ønsker i Norge. På en bærekraftig måte har de skapt en stabil helårsbedrift, som skaper arbeidsplasser langt utover egne ansatte. Slike reiselivsbedrifter vil vi har flere av, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Positive ringvirkninger

Vinneren av Reiselivsprisen mottar diplom, deltagelse på neste års Norwegian Travel Workshop i Ålesund og 250.000 kroner. De to øvrige finalistene, som i år var Beitostølen Resort/ Destinasjonskirurgene og Loen Skylift, mottar hver 50.000 kroner og fri deltakelse på NTW.

– De tre reiselivsbedriftene som var nominert til årets finale har alle skapt mange positive ringvirkninger, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Uteguidens resultater var det vi ble mest imponert over i år – og det er en ung bedrift som er med på å sette retning for fremtidens reiseliv i Norge. De kompromisser ikke med bærekraft, de leverer aktiviteter gjester til Norge vil ha og de tør å tenke nytt når det kommer til å fylle naturen med innhold. Vi håper Reiselivsprisen gir dem et ekstra løft til å satse minst like fullt i årene som kommer, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Bilde: Uteguidens Michiel Braakhekke (guide) og Oscar Almgren (daglig leder) kunne jublende ta imot Reiselivsprisen 2018, fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Innovasjon Norge-sjef Anita KrohnTraaseth .

Foto: Marianne Mork, Innovasjon Norge