“UTFORSK VERDEN” SKAL BLI ÅRLIG REISE-EVENT

Nylig ble reise-eventet “Utforsk Verden” arrangert for første gang i Oslo. Dette var et arrangement reisebransjen selv har tatt initiativ til, og som skulle være en arena for dialog og kontakt med erfarne reisende, som ønsket å skaffe seg ytterligere kompetanse på reiser og reisemål i deres interesseområde. Og både deltagerne fra reisebransjen og de reiseglade besøkende fant fort tonen og var begeistret over formen på arrangementet.

“Utforsk Verden” var lagt opp som et reise-event, der en messe var ett element, mens seminarer og annen dialog med de besøkende var like viktig. Dette fungerte bra og mange seriøst interesserte besøkende kom for å få førstehånds informasjon fra ekspertene. Mange kom også spesielt for å delta på ett eller flere av de interessante seminarene, der det var et bredt spekter av temaer som ble presentert. Blant de mange seminarene, kunne de besøkende velge å høre om alt fra eksotiske cruise til den transibirske jernbane, fra dykking til sykkelturer, lære mer om fotografering, og selvsagt få mer kunnskaper om en rekke spennende reisemål.

En annen form for reisemesse

“Utforsk Verden” er en annen form for messe enn de som tradisjonelt tilbys for publikum, og arrangementet kom til som et resultat av et initiativ fra sentrale aktører i reisebransjen. Her deltok ledende turoperatører, internasjonale flyselskaper og cruiserederier, nasjonale turistkontorer og reisepublikasjoner. Noe av poenget var å kunne ha et tilbud til de med bred reiseerfaring og genuin interesse for å reise. Utforsk Verden var et rendyrket reise-event, uten forstyrrende elementer, og med fokus på reiser til andre land. At arrangementet fant sted sentralt i Oslo, var også en viktig del av ideen.

Ifølge prosjektleder Arne Sundt-Bjerck, er dette ment å være et årlig arrangement, men de konkrete planer med hensyn til tid og sted blir avklart om ikke så lenge.