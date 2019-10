UTSTILLERREKORD PÅ ØSTLANDSKE STORHUSHOLDNING

Nå er det igjen klart for Østlandske Storhusholdning, messen avholdes i dagene 23. – 24. oktober på Utstillingsplassen i Hamar. Det meldes om ny rekord i antall utstillere, 93 bedrifter som leverer til hele horeca-markedet, både for privat og offentlig sektor. Østlandske Storhusholdning er en lukket fagmesse for alle ansatte i horeca-bransjen. De besøkende kommer fra en radius på 2-3 timer fra Hamar.

– Vi håper eiere, ledere og ansatte i hele Innlandet setter av en av disse dagene for å møte de viktigste leverandørene innenfor mat- og drikkeproduksjon, sier messegeneral Konrad Sel.

Nytt i år at det settes sterkt fokus på effektiv matproduksjon, redusere matsvinn og ikke minst effektiv avfallshåndtering.

Styreleder i ASKO-gruppen, Torbjørn Johannson, vil onsdag 23. oktober fortelle om sitt engasjement og dele sine erfaringer.

Torsdag 24. oktober vil Erik Vold i Kutt Matsvinn 2020, gi konkrete ideer og råd som alle i hele horeca-bransjen kan ta med seg hjem og skape økt lønnsomhet i sine bedrifter.

I tillegg har messearrangøren inngått et tungt samarbeid med RagnSells i avfallshåndteringen før, under og etter messen. Sammen vil de vise hvordan alle små og store bedrifter, på en enkel måte, kan legge forholdene tilrette for tilnærmet komplett håndtering av alt avfall.

I tillegg er arrangøren opptatt av rekruttering og kompetanseheving og vil som vanlig arrangere ASKO Servering Norgescup for kokkelærlinger, samt videreføring av konkurransen Innlandskokken.

Østlandske Storhusholdning er en lukket fagmesse, som er gratis for de besøkende. Messen er et samarbeid i regi av Utstillingsplassen Messer as og NHO Reiseliv Innlandet.

Bilde: Prosjektgruppen for Østlandske Storhusholdning, fra venstre: Konrad Sel fra Utstillingsplassen Messer AS, Øyvind Larsen fra RNI AS, Geir Kjerstad fra Asko Hedmark AS og Frank Asle Mathisen fra NHO Innlandet.

I prosjektgruppen sitter også Kari Olstad fra Utstillingsplassen Messer AS, Brede Hemma fra Lillehammer Storkjøkken AS og Frank Kjerland fra Lærlingekompaniet i Innlandet.