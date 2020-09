VELDIG BRA NORSK BELEGG I SOMMER, MEN NÅ ER BOOKINGHORISONTEN KUN 3 UKER

Nils Henrik Geitle, adm. dir. i De Historiske Hotel og Spisesteder.

– Det har vært en fin sommer for de fleste av våre medlemmer. Sommeren var preget av veldig bra belegg med norske gjester, som har brukt relativt mye penger på mat, drikke, opplevelser og aktiviteter. Vår type hoteller har jo et tilbud som i utgangspunktet er mer enn kun et hotellrom, det gjør at mange gjester har lagt igjen en god del penger i og rundt hotellene. Noen av medlemsbedriftene har hatt en økning i F&B på nærmere 50 prosent, sier Nils Henrik Geitle, adm. dir. i De Historiske Hotel og Spisesteder.

– Guidede turer og lignende har også solgt bra. Vi satte igang med produktutvikling etter at coronaen slo til, et av de mest populære er sidersafari i Hardanger. Dette er et samarbeid med The Fjords og består av fjordcruise, overnatting på to av våre hoteller, Hotel Ullensvang og Utne Hotel, pluss sidersmaking på gårder. Over 7000 gjester har deltatt på dette opplegget i sommer, så det har vært en stor suksess.

Noe annet positivt som skjedde i sommer var at andelen direktebookinger på våre nettsider økte sterkt. Det har nok noe å gjøre med at merkevaren De Historiske er ganske godt kjent i Norge. Vi har opplevd økning på 21 prosent i direktebestillinger så langt, det betyr at provisjonene til OTA’er går tilsvarende ned og vi regner med å ha spart 12 -13 millioner i OTA-kostnader i sommer.

Normalt har vi 60 prosent norske gjester, i år manglet vi altså nesten 40 prosent utenlandske gjester. Vårt viktigste internasjonale marked er vanligvis USA. Ofte har vi hatt utenlandske gjester allerede i april og til langt ut i oktober, så i år mister vi nesten all trafikk i skuldersesongene, fra midten av august og utover. Vi har noen medlemmer i Nord-Norge som vanligvis har mange nordlysturister, men der er det helt tomt med internasjonale bookinger fremover. De som bestiller nå er gjester som ønsker en weekendopplevelse i de nærmeste ukene. Bookinghorisonten er inntil tre uker, det er ingenting som kommer med lengre horisont, bortsett fra brylluper og selskaper, en slik situasjon har vi aldri opplevd tidligere, sier Geitle.

Eksplosjon i bryllupsbestillinger

– Selv om sommeren har vært bra, ser høsten veldig mørk ut. Kurs- og konferansemarkedet er så å si borte, og det er usikkert om nordmenn kommer til å bruke hotellene i det omfanget vi håper på. Så høsten kan bli preget av at mange hoteller kanskje til og med må permittere, eventuelt stenge tidligere enn planlagt. 25 prosent av våre medlemmer er sesongbedrifter, som stenger i november og åpner i mars/april. For mange av hotellene er kurs- og konferansemarkedet veldig viktig.

Vi har hatt en fin økning i antallet mindre møter og konferanser i det siste, spesielt i størrelsen 10 til 20 personer som skal ha møte, kickoff, eller lignende. Da vil de gjerne være utenfor byene, i trygge omgivelser. Mange av stedene våre har vanligvis et stort antall brylluper, det har ikke vært mange slike iår, men nå opplever vi en eksplosjon i bryllupsbestillinger for neste år. Mange brylluper som var planlagt for i år, er flyttet til neste år. Så hvis alt igjen er normalt da, kan bryllupsmarkedet virkelig ta av og det vil bli trangt om plassen.

– Norge har et enormt potensial

Nå går vi inn i en sesong der vi skal utføre vedlikehold på bygg og har mange faste kostnader. Med en så negativ bookingsituasjon, er vi nesten avhengig av at det kommer hjelp fra myndighetene. Hvis dette varer vil mange av reiselivsbedriftene få alvorlige problemer. Så vi håper på en tiltakspakke fra næringsministeren som gjør at alle norske reiselivsbedrifter får den hjelpen de trenger, ellers tror jeg norsk reiseliv kan bli halvert i løpet av et år eller to.

Vi må komme oss gjennom denne krisen, enten den blir lang eller kort. På sikt er jeg optimistisk. Vi snakker med mange utenlandske reisebyråagenter som mener at Norge har et enormt potensial. Den dagen verden er fri for corona, vil Norge oppleves som en av de mest interessante destinasjonene i hele verden. Vi har mye plass, mye ren natur og kan tilby et konsept som gjør at folk føler seg trygge. Jeg tror trygghet kommer til å bli en viktig del av valget når det gjelder reisemål. Det er viktig at også myndighetene ser det store potensialet Norge har og bidrar til å berge det reiselivet vi har i dag, for å få til verdiskapning i fremtiden, avslutterNils Henrik Geitle i De Historiske Hotel og Spisesteder.

