VELDIG BRA VINTERSESONG PÅ GEILO

– Denne vintersesongen har vært veldig bra, vi har hatt en skikkelig vinter, allerede fra 1.november hadde vi snø. Gode snøforhold gjør at det blir forutsigbart å drive på et vintersportssted som Geilo. Det har gjort det lettere for oss å gjennomføre arrangementer, og ikke minst har det vært trygt for gjestene å bestille opphold. At det er mye snø i byen også, tror jeg bare gjør at lysten til å komme opp i fjellet til oss øker. Vi tilbyr jo ikke bare en skitur, men en totalopplevelse, sier Roger Espeli (bildet), adm.dir. Geilogruppen AS, som består av Vestlia Resort, Highland Lodge og Bardøla Høyfjellshotell.

– I vinterferien var det bra trykk. Vi ligger jo sentralt til både for Østlandet og Vestlandet, og de har forskjellige vinterferieuker. De fleste gjestene kommer fra Østlandet, det bor jo flere der. Av utlendinger får vi flest danske og britiske gjester om vinteren. På tredjeplass kommer svenskene, de kommer rundt nyttår og ved påsketider. Mellom vinterferien og påske har vi mange gjester som er litt mer uavhengige av ferier. Vi har mye storfamilier i feriene, da har vi aktivitetstilbud til alle, enten de vil gå langrenn, stå på alpinski eller brett. Andre vil på spa, hundesledetur, eller rett og slett shopping. Geilo har et veldig bredt aktivitetstilbud.

I januar og mars har det vært veldig bra med konferansetrafikk. Konferansemarkedet er ganske godt for tiden, selv om det legges færre konferanser ut i distriktene. Vi er avhengig av mange ulike markeder, konferanser og firmamarkedet er viktige. Mange som er her på konferanser benytter også skimulighetene, sier Espeli.

Vestlia bygges ut – Bardøla renoveres

– Vi har investert ganske mye i den senere tid. Nå er byggingen av ytterligere 4300 kvm på Vestlia snart ferdig. Det er en ny fløy med 700 kvm grunnflate og seks etasjer. På grunnplan blir det en flott restaurant med bar og after ski-område. Så er det fire etasjer med rom og suiter, pluss underetasje med aktivitetsrom og vinkjeller, etc. Dette er en investering på vel NOK 120 millioner, som gjør at Vestlia nå kan tilby 250 rom og enda kortere avstand til skibakken. Deler av bygget var ferdig allerede før jul, resten nå i mars. Vi er nå også igang med å bygge 36 leiligheter på Vestlia, i tilknytning til hotellet, disse skal stå ferdige til jul i år.

På Bardøla har vi satt igang et oppussingsprogram, i første omgang skal vi pusse opp 60 rom. Highland Lodge er gjort om til et kompleks med 100 leiligheter. Der driver vi også bakeri og pizzeria.

Påsken iår kommer tidlig, personlig liker jeg best sen påske, da får vi strukket sesongen maksimalt. Men vi har stor aktivitet her også etter påske, det er bra innbooking i april også. Skarverennet kommer også i slutten av april, da er det fullt hus. Innbookingen videre fremover ser bra ut, sier Roger Espeli.

