VERDENS FØRSTE HYBRIDDREVNE CRUISESKIP PÅ JOMFRUTUR LANGS NORSKEKYSTEN

Hurtigruten fikk overlevert verdens første hybriddrevne cruiseskip, MS Roald Amundsen, fra Kleven verft i Ulsteinvik i forrige uke. Søsterskipet, MS Fridtjof Nansen, bygges samme sted, og skal leveres i 2020.

– I verftsindustrien er det noen prosjekter som skiller seg ut. Dette er et av dem. MS Roald Amundsen er ikke bare det mest avanserte ekspedisjonsskipet i verden, men hun er også et premium cruiseskip, med en rekke grensesprengende løsninger. Vi er utrolig stolte av skipet, som er et resultat av en storstilt laginnsats hos alle på Kleven verft og underleverandørene våre, sier prosjektleder Asbjørn Vattøy ved Kleven.

MS Roald Amundsen er spesialbygget for å seile i noen av verdens mest krevende farvann, og er spekket med banebrytende grønn teknologi. Batteripakkene skal blant annet brukes til å støtte lavutslippsmotorene. Det vil redusere CO2-utslippene med mer enn 20 prosent, sammenlignet med andre cruiseskip av samme størrelse.

Batteripakkene ble tatt i bruk da skipet seilte fra verftet, på vei mot jomfruturen som starter i Tromsø onsdag.

– Dette starter et nytt kapittel i maritim historie. MS Roald Amundsen er det første cruiseskipet i verden som kan seile på batterier, noe som virket uoppnåelig bare for få år siden. Med MS Roald Amundsen, setter Hurtigruten en ny standard, ikke bare for cruisebransjen – men også resten av shippingindustrien, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Ombord er MS Roald Amundsen preget av moderne skandinavisk design. Blant annet kan du finne det unike Amundsen Science Center, store innen- og utendørs observasjonsdekk, evighetsbasseng, panorama-badstu, treningssenter, tre restauranter, barer, Explorer Lounge, suiter med private utendørs boblebad – og selvfølgelig den avslappede atmosfæren som kjennetegner alle Hurtigrutens skip. Skipet har plass til 530 passasjerer i 265 lugarer. Besetningen er på 151.

Erfaren kaptein

Det er den erfarne Hurtigruten-kapteinen Kai Albrigtsen som står til rors under MS Roald Amundsens jomfrutur langs norskekysten.

– Å være kaptein på et helt nytt skip og få seile henne fra verftet, er alltid en ære. At MS Roald Amundsen er en grønn pioner, gjør dette øyeblikket ekstra spesielt både for meg og resten av mannskapet. Jeg er svært imponert over skipet, teknologien og hvordan hun oppfører seg i sjøen. Nå gleder vi oss skikkelig til å få de første gjestene ombord og skape uforglemmelige opplevelser sammen, sier Albrigtsen.

MS Roald Amundsens første sesong inkluderer seilinger langs norskekysten, til Svalbard og Grønland, før hun blir verdens første hybridskip som skal forsøke å seile gjennom Nordvestpassasjen – i kjølvannet til polarhelten skipet er oppkalt etter.

Etter ekspedisjonscruise langs vestkysten av Nord- og Syd-Amerika, med flere destinasjoner større skip ikke når frem til, skal MS Roald Amundsen til Antarktis og tilbringe hele 2019/2020-sesongen der.