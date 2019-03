I mange land får gjestene en liten skål med oliven ved siden av, når de bestiller et glass vin eller en drink. Oliven har et så helsefremmende innhold at de må kunne kalles verdens sunneste snacks. Oliven brukes også mye i matlaging. Bordoliven blir brukt innen gastronomien over hele verden og også svært mye innen Haute Cuisine. Restauranter og barer står høyt oppe på prioriteringslisten for å øke utbredelsen av oliven. Hard Rock Cafe, både i Oslo og i resten av verden, har nå en ny meny med mange retter der oliven inngår, på en eller annen måte.

Oliven har vært en viktig del av dietten i Middelhavsområdet helt siden antikken. Dette er en snack som er hundrevis av år gammel og som fortsatt er en del av en sunn, middelhavsdiett. Bruken av bordoliven i ernæringen har ikke bare å gjøre med smak og næringsverdi, men er forbundet med ekte livsstil. I produksjonslandene har bordoliven rot i en livsstil og verdi som gjør oliven til et tradisjonelt næringsmiddel. Olivenfrukten blir også ansett som en viktig bærer av probiotiske bakterier, de gjenoppretter balansen i tarmen og beskytter mot maveproblemer. 100 gram grønn oliven gir 146 kalorier, er en rik kilde på vitamin E og inneholder mye sodium. Grønne oliven består av 75% vann, 15% fett, 4% karbohydrater og 1% proteiner.

EU har egne produksjonsstandarder og spesifikasjoner som skal sikre topp kvalitet på bordoliven, som produseres i medlemslandene. Hellas har lang tradisjon i å dyrke bordoliven, og har flere varianter enn noe annet land. Greske bordoliven har også en annen fordel, de får modnes på trærne (sorte oliven).

Den Panhellenske foreningen for dyrkere, produsenter og eksportører av bordoliven har nå, med støtte fra EU, satt igang en treårig kampanje i mange europeiske land, “OLIVE YOU, European Table Olives”, for å utbre kjennskapen til greske oliven.

Forskjellige typer bordoliven produseres i EU-landene, spesielt Hellas, Spania og Italia. Blant de mest populære er tre typer som modnes på trær; Kalamata, Konservolia (sort) og Throumpa. De grønne Chalkidiki og Konservolia olivenene, er også klassiske favoritter.

Oliven er for bitre til å spises rett fra treet og må derfor gjennomgå en prosess for å bli kvitt bitterheten. Metodene varierer etter type oliven, region der de dyrkes og hvilken smak, tekstur og farve man er ute etter.

