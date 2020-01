VERDENS SUSHI-ELITE TIL SMAK 2020

Endelig er det klart for en egen Nordic Sushi Cup, med SMAK 2020 som arena. Verdenseliten kommer for å kaste glans – og selvsagt blir det kun norsk fisk, tang og skalldyr som skal serveres.

Nordic Sushi Cup er nylig etablert som et samarbeid mellom en rekke ildsjeler i det norske sushi-miljøet. Konkurransen blir den offisielle, nordiske kåringen som kvalifiserer videre til World Sushi Cup på Big Sight Seafood Show i Tokyo til høsten.

– Dette er noe vi har jobbet knallhardt for å få til – og det er utrolig morsomt at dette nå blir så stort, sier Thomas Moen i wasabi-importøren Barerot, som tok initiativet til å etablere hele arrangementet.

– De siste årene har det vokst frem en solid underskog av sushi-talenter rundt i hele Norge og Norden. Konkurransen kommer derfor til å bli knallhard om hvem som får representere i Tokyo når VM går av stabelen til høsten, sier han.

Sushi-kokker med minst fem års erfaring kan melde seg på – og så vil juryen plukke ut de 20 beste til å delta i selve finalen. Her skal det konkurreres i en rekke sushi-disipliner og råvarer – og bedømmes etter kreativitet, valg av råvarer og teknikk.

Verdensmester leder juryen

Det er en meget kompetent jury som skal kåre Nordens beste sushi-kokker den 5. mars, etter to dager med innledende kvalifisering. Juryen ledes av verdensmester i sushi fra 2017, Vladimir Pak, som til daglig er å finne på restaurant Omakase i Oslo.

Med seg i juryen får han: Anon Than, Iulian Constantin, Jorge Dionicio, Bjørn Svensson, Junko Kawada, Eric Ticana, June Son, Nobu Monaco.

I tillegg har arrangøren klart å få med et helt spesielt jurymedlem, nemlig toppsjefen i World Sushi Skills Institute (WSSI), Hirotoshi Ogawa.

– Det er en stor ære for oss at verdens sushi-elite har valgt å satse på SMAK 2020 som arena for sitt nye, nordiske konsept, sier Torill Engelberg, prosjektleder for SMAK 2020.

– Nordic Sushi Cup blir veldig synlig over tre hele dager. Vi har derfor stor tro på at dette vil sette norske råvarer solid på kartet, siden sushikokkene kun skal bruke norsk fisk, tang og skalldyr i denne konkurransen, sier hun.

Bilde: Hirotoshi Ogawa er toppsjef i World Sushi Skills Institute (WSSI). Han er også ansvarlig for World Sushi Cup.