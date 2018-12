VESTERDAL TILBAKE PÅ SCANDIC

Lars Erik Vesterdal blir ny sjef for mat og drikke for Scandic-hotellene i Midt-Norge. Fra 1. januar vil «rockekokken» få det overordnede ansvaret for mat og drikke-tilbudet på blant annet Scandic Nidelven, som tidligere var hans arbeidsplass, i tillegg til 11 øvrige hoteller.

Tre år borte fra hotellbransjen var lenge nok for Lars Erik Vesterdal. Riktignok har han jobbet en kort periode for et konkurrerende hotell i Trondheim, men det er nå han virkelig føler at han kommer hjem igjen.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med og videreutvikle mat- og drikketilbudet for alle Scandic-hotellene i Midt-Norge. Nå får jeg ansvaret for blant annet Scandic Seilet i Molde, et tøft rockehotell i Namsos, et av landets beste konferansehotell på Hell og ikke minst Scandic Nidelven i Trondheim, som mitt hjerte slår litt ekstra for og hvor jeg har stått utallige timer over grytene, sier Vesterdal.

12 hoteller er det Vesterdal får det matfaglige ansvaret for i en region som strekker seg fra Namsos i nord til Ålesund i syd. Med seg tar han erfaring som kjøkkensjef og soussjef ved restauranter i Trondheim, Oslo, Bergen og New York, i tillegg til erfaring fra hotelldrift i Beijing. De siste tre årene har han drevet NordØst på Solsiden.

– Det at Scandic satser så offensivt på mat, drikke og service gjør at jeg går til jobben med stor ydmykhet. Det de har gjort etter oppkjøpet av Rica står det enorm respekt av. Min gamle arbeidsplass, Scandic Nidelven, er et godt eksempel på det og at de har klart å beholde posisjonen som Norges suverent beste frokosthotell i så mange år, er ekstremt imponerende.

Et av de kommende prosjektene Vesterdal vil få bryne seg på de neste årene er det nye Scandic-hotellet som planlegges i Nyhavna.

– Å få muligheten til å være med på et sånt prosjekt fra begynnelsen av er selvfølgelig ekstra spennende, og jeg gleder meg til å starte de kreative prosessene for å forme det kommende mat- og drikketilbudet.

Line Vikrem-Rosmæl, tidligere reiselivssjef i Trondheim, er distriktsdirektør for Scandic i Midt-Norge, og hun er svært fornøyd med å få Vesterdal med på laget.

– Trondheim er kanskje den aller beste matbyen i Norge for tiden. Da forplikter det også litt ekstra for alle i bransjen å leve opp til gjestenes høye forventninger. Med Lars Erik i spissen er jeg sikker på at Scandic-hotellene i Trondheim og hele Midt-Norge vil løfte seg enda et hakk. Ikke bare er han en svært dyktig kokk, han er også en pådriver som er flink til å få frem det beste i folkene rundt seg.

Lars Erik Vesterdal begynner i sin nye stilling 1. januar 2019.

– Mat og drikke er en svært viktig del av hotellopplevelsen, og med Lars Erik på laget ser jeg frem imot å videreutvikle opplevelsen ytterligere til det beste for alle gjester, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Norge.