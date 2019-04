VESTLIA RESORT – ÅRETS NORES-MEDLEM

Prisen ble delt ut under Noresdagen på Røros. De andre nominerte til prisen Årets medlem i Nores var Vaaghals og Molde Fjordstuer.

” Vestlia Resort har i flere år hatt stort fokus på kvalitet til riktig pris. Med sin lojalitet til avtalene, sitt sterke engasjement og fokus på å optimalisere bruken av Buy at Nores i alle avdelinger, er de en meget verdig vinner av prisen Årets medlem”, skriver juryen i sin begrunnelse.

Roger Espeli, direktør på Vestlia Resort, sier dette om å ha blitt Årets medlem i Nores:

– Etter å ha vært nominert i fjor, ble vi nå utnevnt til å vinne den prestisjetunge «Årets medlem». Det er flott og det blir lagt betydelig merke til i bransjen – blant kolleger, leverandører og også kunder. Dette gavner hele Geilo og vår gruppe spesielt.

Vi takker for utnevnelsen og verdsettelsen, i skarp konkurranse med særs mange andre utrolig dyktige medlemsbedrifter.

Årets leverandør – Engrosfrukt

Det er medlemmene i Nores som stemmer frem Årets leverandør gjennom en medlemsundersøkelse, og om vinneren sier de:

«Årets prisvinner oppleves av Nores medlemmer som meget serviceorientert, raske til å løse utfordringer, leverer i forhold til det som er avtalt og håndterer spørsmål raskt og effektivt. Årets leverandør blir også rost for å være opptatt av å kutte svinn og å tenke bærekraftig. God og personlig oppfølging, er en av tingene som settes stor pris på i alle ledd hos Engrosfrukt.»

De andre nominerte til prisen var Vinhuset og Servicegrossistene.

Noresdagen er et årlig arrangement for medlemmer og leverandører til Nores. I år var rundt 450 personer samlet på Røros, i begynnelsen av april, for et fullspekket program med foredrag, medlemsforum, leverandørmesse og festmiddag med prisutdelinger.

Bilde: Fra venstre: Roger Espeli, administrerende direktør Vestlia Resort, Alexander Gullesen, hotellsjef Vestlia Resort, Rolf Ingar Rotegård, salgssjef Vestlia Resort, Tom Myrseth, markedsdirektør Vestlia Resort, Andreas Tandberg, F&B Manager Vestlia Resort, Erik Ø. Strøm, medlemsrådgiver Nores SA.

Foto: Montag, Helge Hansen