VIKING-OPPLEVELSESSENTER SKAL ÅPNE I OSLO OG BERGEN

I juni åpner The Viking Planet i Oslo sentrum. Med toppmoderne teknologi, kan du oppleve vikinger på nært hold, i verdens første digitale opplevelsessenter basert på vikingtiden.

Et senter på 1600kvm ved Rådhusplassen, vil i løpet av forsommeren fylles med flere unike attraksjoner. Disse inkluderer verdens første drama filmet i volumetrisk VR, hologrammer, interaktive skjermer og Nordens første 270 graders-film produsert for egen kino. The Viking Planet planlegger også et senter i Bergen neste år.

– Vi gleder oss til å gi publikum en eksepsjonell reise tilbake til vikingtiden. Ved å bruke det siste innen digital teknologi, ønsker vi å løfte frem denne delen av norsk historie for et publikum fra hele verden, og med opplevelser for hele familien, sier CEO for The Viking Planet, Rasmus Ramstad.

I samarbeid med RSA Film, selskapet til stjerneregissøren og produsenten Ridley Scott og Dimension i Storbritannia, presenterer The Viking Planet Virtual Viking – The Ambush, produsert i Volumetric Capture Virtual Reality. Det som skiller denne fra ordinær VR, er at du ankommer en verden som ser like virkelig ut som den du nettopp forlot.

–Volumetric Capture VR gir en enda sterkere følelse av å være til stede i selve handlingen. Omgivelsene i vår fortelling som varer i ti minutter, er basert på tusenvis av høyoppløselige stillbilder fra Haugalandet, og publikum er omgitt av ekte skuespillere som opptrer i handlingen. Alt dette er programmert i spillmotoren UnReal. Man skal få følelsen av å være med på et virkelig vikingtokt sammen med ekte vikinger for over tusen år siden, forteller kreativ leder Erik Gustavson.

I april skal det være innspilling av Nordens første 270-film, som blir en av hovedattraksjonene på senteret. Her skal det spilles inn kampscener med vikinger, hester og vikingskip. The Viking Planet anser Haugalandet som et av flere episentre i vikingtiden. Flere historiske hendelser som har påvirket den nordiske vikinghistorien fant sted i denne regionen. Det samme gjelder for Vestfold, der nye vikingfunn er i ferd med å se dagens lys. Andre del av innspillingen vil skje på Tjøme i slutten av april.

–The Viking Planet skal være et opplevelsessenter hvor mennesker fra hele verden skal kunne lære om vikingtiden. Senteret skal være en historisk kunnskapskilde for både turister, lokalbefolkningen så vel som for skoler. Vi har derfor valgt å gjøre alt innhold på senteret tilgjengelig på mer enn ti språk, sier Ramstad.