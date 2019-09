VIKTIG Å BYGGE BERGEN SOM HELÅRSDESTINASJON

– Sommeren i år har vært veldig bra både for hotellet og for byen. Bergen har en økning i solgte rom, og med omtrent samme snittpris som i fjor, var det en god økning i romomsetningen for byen totalt. Tall Ships Races ga også et ekstra pluss for hotellmarkedet i juli. Det førte til ekstra stort tilsig av både norske og internasjonale turister, selv om det allerede er godt trykk i byen, hjelper slike fantastiske arrangementer veldig godt på belegget, sier Lise Solheim Haukedal (bildet), direktør Hotel Norge by Scandic i Bergen.

– Vi åpnet hotellet etter omfattende renovering, i juni i fjor og er veldig godt fornøyd med slik hotellet er blitt. Et nytt grep vi gjorde var å flytte lobbyen opp i tredje etasje, og åpne første etasje, både for hotellets gjester og byens befolkning. Dette er blitt veldig positivt mottatt. På gateplan har vi Café Norge, som er blitt et spennende og levende sted, til alle døgnets tider, og i tredje etasje er The Lobby bar et populært samlingssted, spesielt på lørdager, hvor vi har ulike musikkinnslag på scenen foran solen. Hotellet er kommet godt inn i markedet, og har også tatt posisjonen som ”Bergens storstue”, som tidligere. Bergenserne bruker hotellet i forskjellige anledninger og det er hele tiden mye som skjer her. Hotel Norge er blitt det store møtestedet i Bergen.

Vi har 415 rom og suiter, og er med det et av landets største hoteller. De 10 flotte suitene har egne terrasser og spektakulær utsikt over byen. I sommer har vi hatt en helt enorm etterspørsel etter suiter, det er tydelig at det er et økende trykk fra high-end leisuresegmentet.

Vi har greid å skaffe oss en sterk posisjon i det individuelle markedet, det har ikke vært så mange leisure-grupper, men vi har mye av den individuelle leisure-trafikken. Vi har også begynt å bygge en god base på corporate-business. Konferansemarkedet er vi også sterke på, og vi ser en positiv utvikling også der.

Rundt halvparten av gjestene i sommer var norske, ellers er det mange gjester fra bl.a. USA, Midtøsten og Storbritannia. Vi jobber sterkt med markedsføring internasjonalt og har gjort det fra lenge før hotellet åpnet. Det internasjonale leisure- og forretningsreisemarkedet er svært viktige segmenter for oss. USA er et av de aller viktigste markedene.

Hotellmarkedet i Bergen er tøft, det er mange som kjemper om gjestene, og flere hoteller er på vei. Vi jobber nå sammen med resten av reiselivet i Bergen for å bygge byen som en helårsdestinasjon. Sommersesongen er jo tradisjonelt veldig sterk her, men vi trenger generelt mer aktivitet gjennom vintersesongen i Bergen, for å tiltrekke oss mer, både nasjonal og internasjonal trafikk. Jeg er sikker på at det er de som leverer best kvalitet og unike opplevelser som kommer til å nå lengst i dette tøffe markedet. Vi må skape flere internasjonale konferanser og andre arrangementer for å lykkes, disse er svært viktige og løfter hele byen.

Turistrafikken er stor i hele september også, nå har vi en fin miks av corporate-trafikk, og fremdeles mye av leisure markedet. Sesongen blir heldigvis lengre og lengre. Vi hadde en fantastisk august, og bookingstrømmen fremover er veldig sterk, sier Lise Solheim Haukedal.

