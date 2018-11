– VIKTIG Å TILFØRE BERGEN NOE NYTT

Moxy er på vei inn i Bergen, med sitt hotell nummer to i Norge. I Bergen blir det et samarbeide mellom huseier GC Rieber AS og driverselskapet Zleep Hotels. Planlagt åpning er mai 2020 med rundt 200 rom.

Plasseringen blir meget sentral i Solheimsviken, med gode kommunikasjoner i alle retninger. – Tomten var først tiltenkt nye Brann Stadion, deretter et konferansesenter med et stort hotell, noe byens politikere satte foten ned for, resultatet ble et litt mindre hotellkonsept, fortalte adm. dir. Paul Christian Rieber i GC Rieber AS, på Hotellmarkedsdagen i regi av DNB og Horwath HTL.

Området er et slags Bergens svar på Aker Brygge, utbygget til næringspark, idag er det en rekke bedrifter innen finans og teknologi der, med totalt 3000 – 4000 arbeidsplasser, flere kommer.

– Et hotell hører naturlig hjemme i dette miljøet. Vi har jobbet med et prosjekt her i over 10 år og har vært gjennom diverse runder med kommunen. Det er viktig for oss å tilføre byen noe nytt, noe vi gjør med Marriotts Moxy-brand, som har et bredt, internasjonalt distribusjonsapparat. Moxy retter seg mot et ungdommelig publikum, og samsvarer godt med næringslivet som nå utvikler seg i området. Vi er opptatt av at hotellet skal være kalibrert til aktiviteten i området rundt, sa Christian Rieber.

– Det er veldig viktig at vi er en del av Marriott-systemet, som vil hjelpe oss med å legge en solid bunn på belegget, sa Peter Haaber, adm. dir. i operatørselskapet Zleep Hotels. – Men det kommer også til å kreve at vi blir gode på å selge inn til det norske og det lokale markedet, det kommer til å bli den største utfordringen for oss.

