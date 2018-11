VIL BLI JULEHOTELLET FOR HELE SKANDINAVIA

– Målet er å bli Julehotellet for hele Skandinavia, sier Elling Eikerapen, eieren av Eikerapen Gjestegaard i Åseral i Vest Agder. Fire og et halvt år brukte 72-åringen på å bygge opp hotellet på hjemgården. Her har den tidligere entreprenøren ikke spart på noe. Det har både norske og internasjonale gjester erfart. Men Elling Eikerapen lar seg ikke stoppe der. Nå har han gitt hotellets restaurantsjef Ruth Nyhaven frie tøyler til å skape det julehotellet han knapt nok har våget å drømme om, julehotellet for hele Skandinavia.

Sammen med samboeren Kjell Rune Strømstad og Europris-paret Veronica og Leif Jørgen Versland på Evje, har Ruth Nyhaven gjennomført en julepynting som er det reneste utstillingsvindu for alle som ønsker å gjøre noe ekstra til jul. I tillegg til masse lys både inne og ute, er hotellet med 29 rom og 14 hytter dekorert med nisser av ulike slag, kunstige blomster, telys, juletrær, pakker og papir, og gardiner til gamlestua, for å nevne noe. Men aller viktigst er utebelysningen som Kjell Rune Strømstad har besørget. Strømstad er en av dem som år etter år har satset stadig mer på å lyse opp tilværelsen. I fjor kåret VG huset hans i Hornnes til Norges fineste julehus. Fædrelandsvennen i Kristiansand fulgte opp med prisen for «Sørlandets fineste». Som om ikke dette var nok, mente også DNB Eiendom at dette var landets finest pyntede julehus.

– Det er lysten til å skape noe og skaffe arbeidsplasser som driver meg også i dag, sier hotelleieren. Han ønsker å utvikle hotellet til et sted for de store anledninger, som bryllup, møter, kurs- og konferanser, supplert med julebord og julemesse, kanefart og bryllupmesse. Utenfor Norge og Norden hadde han bussturister fra Nederland på besøk sist sommer og han legger opp til ti ganger så mange i 2019. I tillegg til Nederland, satses det også på Danmark og Tyskland.

– Til våren kommer også de første kineserne, og jeg er spent på utviklingen i det kinesiske markedet. Dyr blir viktige i fremtiden, og vi har mye å by på til gjestene som kanskje kommer fra storbyer og knapt har sett en levende sau. Stølen som tilhører gården, vil være interessant. Det samme gjelder dammene som ble bygd i forbindelse med de store kraftutbyggingene her.

Foto: Geir Daasvatn