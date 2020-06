VIL HOTELLBRANSJEN I EUROPA VOKSE LIKE RASKT SOM I USA OG KINA?

The Peninsula Shanghai

Toppsjefene i Accor og Marriott, h.h.v. Sebastien Bazin og Arne Sorenson, har litt forskjellig oppfatning av hvordan og når hotellbransjen i Europa kan komme tilbake til gamle høyder igjen. Det ble belyst på et webinar i regi av New York University nylig.

Sorenson mener reisebransjen i Kina og USA står i en sterkere stilling for å bli “frisk” igjen, enn den europeiske bransjen. Europas situasjon er mer sårbar fordi verdensdelen består av et stort antall land, som lever etter forskjellige reiserestriksjoner og karanteneregler. En uensartet tilnærming fører til usikkerhet for alle i reisebransjen i Europa, noe som skader økonomien til en rekke destinasjoner.

Bazin i Accor mener derimot at veksten for europeisk hotellbransje ikke vil ligge langt etter USA og Kina. Europa er ikke så avhengig av intern turisme som USA og Kina. 80% av Accors omsetning i Europa er europeisk, mens 95% av Marriotts omsetning i USA og Kina er innenlands.

Mye tyder på at markeder som ikke er så avhengige av internasjonal og oversjøisk turisme vil gjøre det bedre. Det ser vi allerede for hotellene i USA, det meste av trafikken for Marriotts hoteller der, har i den senere tid kommet fra markeder i kjøreavstand.