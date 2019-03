VIN OG HISTORIE I RIBERA DEL DUERO

Castilla y Léon, nordvest for Madrid, er en autonom region, Spanias og EUs største i landområde, med 2,5 millioner innbyggere. Nesten overalt kan man se spektakulære middelalderborger, festninger, klostre, slott og katedraler. Landbruk, spesielt grønnsakdyrking og vin er viktigste næringer.

Elven Duero har sitt utspring i fjellene i Castilla y Léon, den renner vestover gjennom regionen og når Atlanterhavet ved Porto i Portugal. Breddene av Duero, Ribera del Duero, gir noen av de beste forholdene for vindyrking i Europa. Vinene i appellasjonen Ribera del Duero D.O., er mest rødviner, men også i økende grad roséviner på minst h.h.v. 11.5º og 11º. Rødvinene skal inneholde minimum 75% Tempranillo. Minst 95% av druene som benyttes skal være Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot eller Malbec. Garnacha og Albillo duer er tillatt, men i små kvantiteter. Roséviner fra Ribera del Duero skal inneholde minimum 50% av de røde druetypene som benyttes i de røde vinene.

Dronningen blant druene i Ribera del Duero er Tempranillo, ofte kalt Tinta del País og Tinto Fino, er den kjent som regionens egen drue. Den gir vinene en unik farve, aroma og fylde. Myndighetene tillater også andre druetyper for røde viner, men for hvite er det kun én tillatt drue; Albillo, eller Blanca del País. Over 900 vinmerker lages i Ribera del Duero av over 270 produsenter.

Vinruten i Ribera del Duero går gjennom Spanias innland i provinsene; Castilla y León, Burgos, Segovia, Soria og Valladolid. Den har en lengde på 115 kilometer og følger elven Duero, mer eller mindre, hele veien. En lang rekke vinprodusenter kan tilby omvisninger i store vinkjellere, mange holder til i historiske bygninger, men det er også investert friskt i nye bodegaer i de senere år, og noen er utført i hypermoderne arkitektur.

Vin og vin-kosmetikk

Matarromera-gruppen er en betydelig, familieeiet vinprodusent. De er best kjent for varemerkene Rento og Emina. Vingården Emina ligger midt i den såkalte “Gyldne mil” i Ribera del Duero. Her har de en moderne bodega som bl.a. inneholder et interessant vinmuseum, åpnet i 2005.

Matarromera har røtter i vinbransjen flere hundre år tilbake. Grunnleggeren, Carlos Moros familie har alltid vært involvert i vinproduksjon, Carlos Moro tok tradisjonen videre og har hele tiden satt kvalitet og vinkultur i fremste rekke.

Dagens suksessfulle Bodega Matarromero ble etablert i 1988 i landsbyen Valbuena de Duero. Suksessen de oppnådde på begynnelsen av 2000-tallet, har lagt grunnen for en strategi med utstrakt produktdiversifikasjon og alltid med stor omtanke og kjærlighet til vin. I årene fremover vil Matarromero øke innsatsen innen vinproduksjon, forskning, vinturisme og innovasjon.

Matarromera har de største vinmarkene i Ribera del Duero, tilsammen rundt 600 hektar. Vinteren her er kald, mens sommeren er varm, en gunstig kombinasjon for å lage gode viner. Blant bestselgerne er Emina Reserva, 100% Tempranillo, Emina Verdejo, 100% Verdejo og Emina Rosado, 95% Tempranillo og 5% Verdejo.

Matarromera har også kosmetikkmerket Esdor, der produktene lages av druer og rester fra vinproduksjonen. Minst 85% av ingrediensene er naturlige fra vinproduksjonen, så som skall og steiner. Polyfenoler fra røde druer er ekstremt effektive antioxidanter.

Blant Spanias beste hoteller og vinprodusenter

I Sardón de Duero, ved elven Duero, 35 km fra Valladolid, ligger vingården Abadía Retuerta. Her finner vi også et av de mest eksklusive hotellene og en av de beste restaurantene i Spania; Abadía Retuerta Le Domaine, som ble kåret til beste hotell i Spania, både av Condé Nast og TripAdvisor, i 2018.

Gamle dokumenter beskriver landområdet rundt Santa Maria de Retuerta som en eiendom med lang tradisjon innen vinproduksjon. De store historiske bygningene og viner av høy kvalitet, trekker et stort antall turister hit.

Abadía Retuerta ligger på venstre bredd av Duero, i et område som produserer noen av Spanias beste viner. Vinkvaliteten skyldes fremragende, modne druer på grunn av et unikt terroir, som påvirkes av de ekstreme klimatiske forholdene i dalen. Abadía Retuerta produserer viner fra de beste druene i området.

Abadía Retuertas bodega ble bygget i 1996 og er kjent som en av de mest avanserte i Europa. De benytter tyngdekraften i produksjonsprosessen, det er den mest skånsomme måten å håndtere druer på.

Abadía Retuerta produserer bl.a. Pago Garduña, Vino de la Tierra de Castilla y León, 100% Syrah. 18 måneder på nye, franske eikefat. 14,5 % vol. Spesielt intens, mørk kirsebærfarve. Aromaen er en eksplosjon av frisk, rød frukt. Smaken er krydret, floral, fløyelsaktig og elegant, fruktig og kraftig. Fine og bløte tanniner. Pago Garduña har vunnet mange utmerkelser og gullmedaljer i internasjonale vinkonkurranser og har fått 94 poeng av Wine Spectator.

Pago Negralada, 100% Tempranillo. 24 måneder på nye, franske eikefat. 14,5 vol. Perfekt balansert, silkemyke tanniner. Smak av jordbær, frukt, lakris, urter og mineraler. Stort lagringspotensiale.

Abadía Retuerta er medlem av Grandes Pagos de Espana, en sammenslutning av noen av Spanias fremste uavhengige vinprodusenter.

Verdens tapashovedstad

Valladolids opprinnelse går tilbake til første halvdel av det 11. århundre. Byen ligger på en høyde, mellom den nordlige delen av elven Esgueva og elven Pisuerga. Vallladolid er kjent for sin monumentale og kunstneriske rikdom. Det var ikke uten grunn at kong Felipe III gjorde byen til hovedstad i Spania på begynnelsen av det 16. århundre. I Valladolid kan du se et stort utvalg av ulike kunstneriske stiler fra det 13. århundre frem til i dag. I tillegg må vi fremheve gastronomien, med den lokale delikatessen lechazo (spelam), som er én av de mest karakteristiske rettene. Valladolid er også kjent som Spanias og verdens “tapashovedstad”. Her foregår nasjonale og internasjonale konkurranser om å lage beste og mest originale tapas. Øyvind Bøe Dalelv gikk til topps i verdensmesterskapet i tapas i 2017.

Bilde: Abadía Retuertas bodega er en av de mest avanserte i Europa.

Les hele artikkelen i HRR