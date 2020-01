Desember 2019

Prosecco og Soave Classico

Vinprodusenten Cecilia Beretta ligger i hjertet av Valpolicella Classico. Som en av de første produsentene i området begynte de å binde opp vinrankene med såkalt dobbel guyot, noe som eksponerer druene bedre for sollys. Den norske importøren, Altia, tar inn flere forskjellige viner fra Cecilia Beretta, bl.a.:

Cecilia Beretta Prosecco Superiore Brut (V-pris NOK 149,90), 100% Glera. Gylden farve. Mange små bobler. Frisk, velsmakende og leskende. Fruktig innslag av pære og sitrus. Tørr. Meget bra sett i forhold til prisen. Vinmarkene som denne vinen kommer fra har en fin plassering i åssidene i Treviso i Veneto. Annengangsgjæring i temperaturkontrollerte ståltanker. Passer godt som aperitiff, eller til lette retter av fisk og lyst kjøtt.

Cecilia Beretta Soave Classico (V-pris NOK 139,90), 100% Garganega. Vinstokkene ble plantet i 1985 og står i sandjord. Gyldengul farve. Delikat, fruktig aroma. Smak av modne epler, ettersmak av mandler. Litt syrlig. Før fermenteringen er over blir en liten del av vinen overført til barrique. De to delene blir deretter overført til ståltanker, der den lagres i to måneder, deretter fire måneder på flaske. Meget velsmakende med friskt fruktpreg. Passer godt til sjømatrisotto, fisk, krabbe og pastaretter med sjømat.

Elegant Malbec

Trivento Golden Reserve Malbec 2017 (V-pris NOK 159,90), 100% Malbec. Er nylig kåret til en av Argentinas 50 beste Malbec-viner. Høsten 2017 var eksepsjonell. Ideelle værforhold, spesielt i Valle de Uco og Luján de Cuyo, førte til druer med ekstra høy kvalitet. Resultatet ble ekstraordinære viner, og som Triventos vinmaker Germán Di Césare sier: – Røde viner fra dette området har ikke sett et bedre år.

2017-årgangen er tro mot sin fruktige stil med kirsebær og blåbær og godt integrerte eiketoner. Den er fyldig som enhver flott Luján de Cuyo-vin, med rikelig friskhet og en intensitet som gir en nydelig og langvarig finish.

Luján de Cuyo ligger syd for Mendoza by, ved foten av fjellene. Vinmarkene i Luján de Cuyo ligger i høyden fra 690 til 1300 moh. Til tross for et meget solfylt og tørt klima, har området også kjølige netter, som gir druer med god syre. Smelting fra de snødekte Andesfjellene gir etterlengtet vanning. Jordsmonnet er alluvialt med sand eller stein på toppen, noe som gjør drueutbyttet lavere og fruktkonsentrasjonen høy. Disse områdene produserer Malbec-viner av meget høy kvalitet, med intense farver og god fyldighet.

Druene i denne vinen er dyrket i høyden (910 moh) og kommer fra 70 år gamle vinstokker fra fire forskjellige vinmarker som ligger nær Mendoza-elven i Luján de Cuyo. Luján de Cuyo’s terroir gir sødmefulle og runde Malbec-viner med fruktige aromaer og myke tanniner. Mange har en oppfatning at Malbec-viner ofte kan være litt i overkant robuste, denne er lettere og mer elegant.

12 måneder i 95% franske eikefat og 5% i store franske eiketønner, 12 måneder på flaske.

Vinen har en kraftig rød farve. Kompleks og intens med typiske Malbec-aromaer av mørk frukt, plomme og kirsebær. Hint av krydder. Tiden på franske eikefat gir eleganse og balanse med en fløyelsaktig og fruktig finish.

Malbec gir fyldige rødviner og passer derfor godt til smaksrik og krydret mat. En bra argentinsk Malbec passer til de aller fleste typene av rødt kjøtt. Norsk importør er VCT Norway.

To Bordeaux-slott med lang forbindelse til Norge

Château Coufran har vært på det norske marked siden 1972, til å begynne med ble vinen importert på fat og tappet på flaske i Norge. Vinslottet har tilhørt familien Miailhe siden 1924, men har historie minst tilbake til midten av 1700-tallet. Miailhe-familien var godt etablert i Bordeaux allerede før 1924, de var både negociants og eide flere andre Cru Bourgeois chateaux i Medoc. På et tidspunkt var Miailhe-familien også eiere av Chateau Pichon Lalande i Pauillac, og i Margaux eide de Chateau Palmer og Chateau Siran.

I 1924 dyrket Château Coufran primært Cabernet Sauvignon, Louis Miailhe plantet om med Merlot, og siden den gang har de holdt seg til den druen. Blandingen i de seneste årgangene har vært rundt 85% Merlot. De har 76 hektar vinmarker i den nordlige delen av Medoc, ikke langt fra St. Estephe. 85% er beplantet med Merlot og 15% med Cabernet Sauvignon.

Vinene fra Chateau Coufran blir fermentert i temperaturkontrollerte ståltanker. 25% av vinen lagres på nye, franske eikefat i rundt 12 måneder. Ch. Coufran-vinene er vanligvis best etter 6 til 9 år på flaske, topp modenhet oppnår vanligvis 6 -14 år, etter årgangen. De gode Bordeaux-vinene er ikke klare for konsum før de er blitt lagret i noen år. Lagringen gjør at vinen stabiliserer seg og åpner seg med de aromaene og smakene som gjør disse vinene så unike. Hos Château Coufran, og Château Verdignan, som familien også eier, har de valgt en litt annen tilnærming. De lagrer vinene og selger dem på et senere tidspunkt, slik at vinene er modne og kan nytes med en gang de er på markedet.

Château Coufran produserer rundt 450.000 flasker i året, mens Château Verdignan produserer rundt 350.000. I kjellerne har de tilsammen rundt 5 millioner flasker av forskjellige årganger. Vinene er å se hos vinhandlere og supermarkeder over hele Frankrike, bl.a. Carrefour, Monoprix og Métro. 60% går til eksport, der Belgia, Storbritannia, men også Norge er blant de største markedene, sier Frédéric Vicaire, som er oldebarn av Louis Miailhe og i dag fører familietradisjonene videre.

Château Verdignan-vinene har Cabernet Sauvignon som hoveddrue. Verdignan er kjent som en av de eldste vingårdene i Pauillac og er iallfall den eldste i Saint Seurin de Cadourne. Den er i en klasse for seg på grunn av den vakre slottsbygningen. Château Verdignan har 60 hektar vinmarker, derav 40 hektar rundt slottet. På Ch. Verdignan er vinmarkene beplantet med tre druetyper; Cabernet Sauvignon, Merlot og litt Cabernet Franc. Gjennomsnittlig alder på vinstokkene er 45 år.

Ekjord AS er mangeårig importør av både Ch. Coufran og Ch. Verdignan, de tar bl.a. inn: Château Coufran 2010 (V-pris NOK 279,90), 85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon. Aroma av mørke bær, hint av sedertre og lær. God fylde og fruktighet. Velbalansert med fine tanniner. Relativt kraftig vin med lang og frisk ettersmak. Passer til de fleste typer klassiske kjøttretter av kalv, svin, storfe, lam, and og ost.

Château Verdignan 2009 (V-pris 284,90), 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot og 5% Cabernet Franc. Aroma med konsentrert preg av mørke bær og urter. Smak av mørke bær, urter og fat. Velbalansert med bløte tanniner. Fast og fin ettersmak.

Ny Casillero del Diablo

I november lanserte VCT Norway en ny variant av det velkjente vinmerket Casillero del Diablo fra Chile på Vinmonopolet. Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon Limited Edition 2017 (V-pris NOK 119,90), 86% Cabernet Sauvignon, 6% Syrah, 3% Petit Verdot, 3% Petite Sirah, 2% Cabernet Franc. Druene kommer fra Central Valley, et område med mye sol og kjølig innflytelse fra Andesfjellene. 20% av vinen er lagret på fransk eik i 10 måneder.

Vinen er utsmykket med en Calavera – en dekorativ hodeskalle med farverike symboler, som henter inspirasjon fra Dia de Muertos – De dødes dag – som feires stort i Mexico, Syd-Amerika og USA, i begynnelsen av november hvert år. Casillero del Diablo Limited Edition er en saftig og fruktdreven rødvin basert på druen Cabernet Sauvignon, med ren og fruktig aroma. Saftig med smak av mørke bær, urter og litt vanilje. Den har myke tanniner, frisk syre og en lang og rik ettersmak. En velsmakende og rund vin som de fleste vil like. Limited Edition smaker fortreffelig sammen med tacoretter av kjøtt og kylling.