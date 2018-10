VINNERNE I YRKES-NM FOR KOKK-, SERVITØR- OG RESEPSJONSFAG

350 lærlinger og unge faglærte fra 30 yrker har deltatt i årets Yrkes-NM, som ble arrangert på kongress- og messesenteret X Meeting Point Norway utenfor Oslo fra onsdag til fredag denne uken. Det var ca. 18.000 ungdommer innom utdanningsmessen, som ble arrangert samme sted, og mange var interessert i hva våre yrker kan by på av jobbmuligheter.

Her er vinnerne i kokk-, servitør- og resepsjonsfag:

Kokk

Aron Espeland, Vaaghals i Oslo. Oskar Bergesen, Brasserie Blanche i Oslo Oline Østebø Mæland, Restaurant Kommandanten i Trøndelag

Kokkene fikk i å oppgave å lage en forrett og en hovedrett på halvannen time. De ble tildelt en «mystery basket» med norske råvarer med internasjonal «touch».

Servitør

Magne Andreas Graut, To Rom og Kjøkken i Trøndelag Julie Jünger, Renaa Restauranter i Rogaland Arne Kristian Birkelund Bævre, Bryggekanten Brasserier og Baches Bar i Møre og Romsdal, og Kristoffer Slørdal, Oslo Militære Samfund i Oslo.

Oppgavene var «boxing» av bord, bretting av servietter, vinlukting, brennevinslukting, transjering av appelsin og ost, bar, flambering av Crepe Suzette, tartar og dekantering av vin.

Resepsjonist

Morten Ridderseth, Hurtigruten (vinner av NM for resepsjonslærlinger 2018) Martin Josefsen, Hotel Zander K i Hordaland Ole-Henrik Stølen, Clarion Hotel Energy i Rogaland

Oppgaven for resepsjonistene knyttet seg til teori, rollespill innsjekk og utsjekk, klagebehandling, turistinformasjon, nødsituasjon og gjestebehandling.

– Resultat av samarbeid

– Yrkes-NM er en flott arena for lærlinger og faglærte. Her får de mulighet til å utfordre seg selv, bli kjent med andre faginteresserte, og samtidig er det en anledning til å lære noe fra hverandre. Konkurransen er et resultat av samarbeid på tvers, mellom bransje, leverandører og skoleverket. Vi er takknemlig for alle som stilte opp for oss i anledning Yrkes-NM, sier Hilde Veum-Wahlberg, kommunikasjons- og kompetanserådgiver med ansvar for konkurranser og rekruttering i NHO Reiseliv.

Vinnerne i kokk-, servitør- og resepsjonsfag skal representere Norge i Yrkes-EM i 2020.

Bilde: Fra venstre: Aron Espeland (kokk), Morten Ridderseth (resepsjonist) og Magne Andreas Graut (servitør) er ferske norgesmestere i sine fag.