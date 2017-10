AKSEL LUND SVINDAL VIL LOKKE FLERE SKITURISTER TIL NORGE

I samarbeid med Innovasjon Norge, går alpinbransjen nå nye veier for å markedsføre Norge som alpint reisemål i utlandet. Aksel Lund Svindal forteller sin personlige historie om å kjøre på ski i Norge i en ny reklamefilm for Visit Norway.

Filmen har fått navnet ”Come follow my path”, og det er Aksel selv som på tre språk forteller sin historie. Filmen er laget av Field Productions, som blant annet også står bak Supervention-filmene.

Styringsgruppen for Alpin markedsføring i Innovasjon Norge Reiseliv, tok i 2016, etter oppfordring fra Norske Fjell AS, en beslutning om å gi markedsføringen av Norge som et alpint reisemål, et løft.

– Alpinbransjen ønsket å sette fokus på nye markeder for alpin skiturisme. I den forbindelse har Innovasjon Norge for Visit Norway, produsert en reklamefilm som viser mangfoldet i norske alpine produkter, som inspirerer med snø og vakker natur og gir destinasjonene den synligheten de fortjener, sier daglig leder i Norske Fjell AS, Camilla Sylling Clausen.

– Vi jobber tett med Innovasjon Norge for å inspirere flere folk til å komme til Norge for å kjøre på ski. Resultatet av dette samarbeidet kan nå endelig sees på Visit Norways alpinsider og i sosiale kanaler tilknyttet disse og alpinanleggene i Norge.

Vi må vise folk i andre land at vi har fantastiske alpine reisemål i Norge! At Aksel Lund Svindal takket ja til å hjelpe oss med å synliggjøre Norge som skidestinasjon ved å dele sin personlige historie om oppvekst og opplevelser i norske alpinanlegg, er vi naturligvis veldig stolte av og takknemlige for. Ikke bare er han en av verdens beste alpinister, men han har en svært sympatisk og jordnær holdning til skikjøring som naturopplevelse, sier Sylling Clausen. Aksel har reist verden rundt i mange år for å kjøre på ski, og har mange fans langt ut over skimiljøet. At han nå forteller om sitt hjemland og mulighetene vi har i Norge, imponerende nok på flere ulike språk, gir våre skidestinasjoner en enorm stolthet.

-Det er en øyeåpner når du reiser rundt, og kommer hjem igjen og innser at Norge har den mest uberørte naturen i verden. Skikjøring handler ikke bare om hvem som er raskest eller best. Det handler om opplevelser utenfor, stiene du etterlater deg, toppen du klatrer, natur, lys og frisk luft, forklarer Aksel Lund Svindal. – Kulturen og de menneskene jeg har møtt, har du gjort meg til alpinisten jeg er nå.

– Aksel Lund Svindals lidenskap for de norske fjellene er tydelig når han forklarer hvordan Norges uberørte natur har bidratt til at han har blitt en av verdens beste alpinister. Filmen fanger en enorm entusiasme for Norge som et skisted i verdensklasse, og det er denne entusiasmen vi ønsker å videreformidle, forklarer reiselivsdirektør for Visit Norway, Bente Bratland Holm.

– For mange fra Skandinavia har Norge vært et populært reisemål for skikjøring i årevis. Men i flere nord-europeiske land er ikke Norge kjent som et alpint reisemål. Vi vil gjerne endre det, det er plass til mange flere gjester. Derfor dannet vi et lag med Field Productions og den kanskje mest kjente alpinisten i verden, og ba ham om å dele det som gjør Norge så spesielt. Aksel Lund Svindal snakker til folk i alle aldre og på ulike nivåer, både familier med små barn og hardcore ski fans, sier Bente Bratland Holm.

Aksel snakker på norsk, engelsk og tysk – tilpasset Visit Norways ulike sider i ulike land, i tillegg til teksting på 12 ulike språk.

Se filmen her:https:

https://www.visitnorway.no/aktiviteter-og-attraksjoner/utendorsaktiviteter/ski/alpint/

Foto: Field Production