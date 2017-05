BOOKING.COM – VELDIG BRA INNBOOKING FOR SOMMERSESONGEN

– Vi øker stadig antall hoteller i Norge, har avtaler med alle kjedene og samarbeider med så godt som alle hoteller, i tillegg til andre overnattingssteder, i hele Norge. Kjerneproduktet er selvfølgelig hoteller, det vil det også være i fremtiden, men det såkalte “home”-markedet blir stadig mer interessant. Nå utvider vi til også å ta inn hyttemarkedet og private hus og leiligheter. Airbnb er en stor konkurrent, så vi vil nå ta en større del av dette markedet. Totalt har vi avtaler med nær 2100 norske partnere med tilsammen ca 4400 overnattingssteder, sier Michael Heldre, Area Manager Norway & Iceland for Booking.com*

– Av de som bestiller overnattingssteder i Norge, ser vi at ca. 60% er utlendinger, det vil si at bestillingene ikke kommer fra norske IP-adresser. Når nordmenn skal reise i Norge har de mer kjennskap til de forskjellige kjedene og hotellene, men når de f.eks. trenger hotell i Barcelona, har de større behov å få vite hva som finnes på markedet, da bruker flere kanaler som Booking.com.

Vi ser at amerikanere og kinesere legger igjen desidert mest penger per rom i Norge, de ligger på en klart høyere gjennomsnittspris enn f.eks. tyskere. Nordmenn ligger omtrent midt på treet, noen ganger kjøper vi det beste og noen ganger enklere.

2017 blir et nytt rekordår for incoming til Norge. Innbookingen for norske hoteller i sommer ser veldig bra ut, vi ser en god økning i forhold til samme tid ifjor. Mange steder begynner allerede å fylles i høysesongen, der kommer vi litt tilbake til prisene, hvis du er utsolgt i april, har du kanskje solgt deg for billig. Lofoten øker veldig mye fortsatt. Den justeringen vi har sett i Stavanger har egentlig vært sunn, nå har også turistene råd til å reise til Stavanger-regionen, hotellprisene der er nå på samme nivå som Bergen. Oslo er naturlig nok vårt største marked og står for rundt 25% av omsetningen i Norge. Vi ser fortsatt fin vekst i Oslo, i tillegg til hoteller er det her kommet en stort antall leiligheter som tilbys i ferie-/fritidsmarkedet.

Vi har et fantastisk godt samarbeide med hotellene i Norge, både individuelle hoteller og kjedene. Booking.com er en global operatør, men vi ønsker å ha en lokal rolle også, det er bl.a derfor vi er 15 ansatte i Norge som veileder hotellene. Vi er interessert i at hotellene skal gjøre det bedre og at bransjen går godt, da drypper det også mer på oss, avslutter Michael Heldre i Booking.com

* Booking.com er et selskap i amerikanske Priceline Group, verdens største OTA, og er deres viktigste plattform for booking av overnatting.

