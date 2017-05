BW PLUS HOTEL NORGE SATSER PÅ STREETFOOD

StreetFood er en ny mattrend som griper mer og mer om seg. Innen serveringsbransjen har flere tatt StreetFood inn på menyen, og responsen fra publikum er svært positiv.

I Kristiansand er Best Western Plus Hotel Norge først ute. Kjøkkensjef Reino Kristiansen (bildet) kan tilby en meny med stort innslag av StreetFood, bl.a. mye med asiatiske smaker og mange retter basert på kortreist mat/ lokalmat. Maten serveres rett på en trefjøl med små bambusskåler for det smakfulle tilbehøret.

Kort fortalt er StreetFood retter som er enkle å tilberede og klare til å spises, ofte solgt på gaten, arrangementer og markedsplasser. I den senere tid er det dukket opp mange Streetfood-vogner rundt om i byene. Nå har BW Plus Hotel Norge flyttet StreetFood innendørs til sin restaurant Smak av Norge.

– Vi på Sørlandet er litt treige når det gjelder å kaste oss på nye trender, men StreetFood-konseptet er blitt veldig godt mottatt av våre gjester. Vi holder oss til en grunnmal med forskjellige smaker, fra hele verden, som skal med. Det er en god del kreativitet inne i bildet. Det er også viktig at maten ser bra ut, man spiser også med øynene. Folk synes det er gøy med nye retter, presentasjoner og smaker som serveres på en annen måte. Begeistring er nøkkelordet når Street Food bringes til bordet. Det er moro å kombinere asiatiske smaker med europeiske og krydre litt ekstra fra andre land. Dette servert på en rustikk og tøff måte, akkurat som det kunne blitt servert fra en StreetFood vogn, sier Reino Kristiansen.

– Generelt virker det nå som gjestene er mer opptatt av enkel, basic mat, uten for mye tilbehør. Det er alltid stor interesse for god sjømat og at det skal være spennende, men enkel og god mat, som helst skal koste minst mulig. Bestselgeren hos oss for tiden er signaturretten StreetFood Plate, med smaker fra hele verden. Kortreist, asiatisk, sliders med skimmel ost og vårruller, laget av en av hotellets egne kokker.

Smak av Norge legger vekt på å være et familievennlig spisested, hvor man finner favoritter for både store og små, og alle rettene kan bestilles som barneporsjoner. I tillegg til vanlig barnemeny, tilbyr vi små porsjoner av det de måtte ha lyst på fra hovedmenyen. Jeg har fire barn selv og ønsker at det skal være litt andre alternativer enn den tradisjonelle barnemenyen med pølse og burger. Vi tilpasser både smørflyndre og biff, hvis noen barn har lyst på det, sier kjøkkensjef Kristiansen.

