DESTINASJON TRYSIL – ÅRETS REISELIVSBEDRIFT

Destinasjon Trysil er kåret til årets mest innovative reiselivsbedrift, under Innovasjon Norges Kick-Off. Destinasjon Trysil stakk av med seieren foran de sterke kandidatene De Historiske Hotell og Spisesteder SA og Svinøya Rorbuer.

– Gratulerer til Destinasjon Trysil, som med stor entusiasme har utviklet et unikt sykkelprodukt med Trysil Bike Arena. Destinasjon Trysil tar bærekraft på alvor og er innovative i utviklingen av nye tilbud for å skape helårs arbeidsplasser. De har stått for en helhetlig destinasjonsutvikling, der også lokalbefolkningen og gjestene blir involvert. Destinasjon Trysil går foran som et godt eksempel, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

– Dette er veldig stort for oss. Fantastisk gøy, rett og slett. Vi tar med oss prisen hjem til Trysil og deler den med alle våre samarbeidspartnere, investorer, stibyggere og andre reiselivsaktører i Trysil, som har satset sammen med oss og som har vært med på å skape en sykkeldestinasjon, en helårsdestinasjon. Uten alle disse hadde vi ikke kunnet se tilbake på tre år med sterk vekst for sommerhalvåret, sier en glad Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil.

De siste tre årene har Destinasjon Trysil tatt initiativ og utfordret kommune, fylkeskommune og næringsliv til å sammen satse på å etablere en ny sykkelopplevelse i Norge. Resultatet er en unik stisykkelopplevelse i Skandinavia. Når produktet er ferdig utviklet, vil man skille seg ut i Nord-Europa med en tilrettelagt opplevelse for hele familien.

Reiselivsprisen deles hvert år ut til en reiselivsbedrift som har klart å bygge opp suksessrike og innovative reiselivsprodukter. Prisen er på 250.000 kroner, samt fri deltagelse på Norwegian Travel Workshop (NTW). De to andre nominerte bedriftene mottar 50.000 kroner hver, i tillegg til fri deltagelse på NTW.