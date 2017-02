DIREKTØREN BRENTE NED EGET HOTELL

Direktøren på Selje Hotel, Aydin Akcay, har nå innrømmet at han 25. november 2016, kjørte fra Stockholm for å sette fyr på hotellet. Hotellet ble totalskadet i brannen. Direktør Akcay og to brødre, også hjemmehørende i Sverige, har vært varetektsfengslet siden begynnelsen av desember. De tre er siktet for grovt skadeverk og bedrageri, med en strafferamme på inntil 15 år.

Etter brannen har vitner fortalt NRK at de ikke hørte brannvarslingsanlegget. De to branndørene, i hver sin ende av romfløyen, skal også ha stått åpne under brannen, slik at ilden kunne spre seg til resepsjonen, og at brannen i romfløyen fikk mer oksygen.

I ettertid er det kommet frem at hotellet hadde en gjeld på rundt NOK 16 millioner, men at det var fullverdiforsikret. Regnskapstallene viser sviktende driftsinntekter og stigende finanskostnader. Årsresultatet for 2015 var NOK 2,4 millioner i minus. Kun noen få dager før brannen fikk hotellet et inkassokrav fra Skatteetaten.