EN AV VERDENS BESTE BARER LIGGER NÅ I OSLO

Oslobaren Himkok er havnet i celebert selskap blant verden beste barer. I kåringen “The World’s 50 Best Bars” havnet Himkok på en flott 20.plass.

Dette er en årlig rangering og over 500 drikkevareeksperter fra hele verden har deltatt i utvelgelsen av de beste barene. Årets resultat ble avslørt 5. oktober under et arrangement i historiske Southwark Cathedral i London.

Himkok ligger litt bortgjemt til i Youngsgate, en sidegate til Storgaten. Innenfor den anonyme døren åpenbarer det seg et barlandskap på 700 kvadratmeter over to etasjer, med forskjellige avdelinger, samt uteservering. Himkok har et eget destilleri som produserer vodka, akevitt og gin, disse er spesialutviklet for cocktailmenyen.

Her er verdens beste barer:

American Bar, London Dandelyan, London The NoMad, New York Connaught Bar, London The Dead Rabbit, New York The Clumsies, Athens Manhattan, Singapore Attaboy, New York Bar Termini , London Speak Low, Shanghai Little Red Door, Paris Happiness Forgets, London High Five, Tokyo Licoreria Limantour, Mexico City Atlas, Singapore Dante, New York Oriole, London Broken Shaker, Miami Beach Candelaria, Paris Himkok, Oslo

The World’s 50 Best Bars arrangeres av William Reed Business Media, som også står bak The World’s 50 Best Restaurants, Latin America’s 50 Best Restaurants og Asia’s 50 Best Restaurants.

Foto: VisitOslo/Sara Johannessen