JULEØL – KVALITETSPRODUKT SOM STÅR STERKERE ENN NOENGANG

For over 1000 år siden var det påbudt ved lov å brygge sterkt og godt øl til jul. Minst tre naboer skulle samles og bringe med seg en bestemt mengde øl til fellesskapet, og de skålte til ære for Frøy og Odin, for at solen skulle vende tilbake og for godt år og fred. Allerede rundt år 900 finner vi denne skikken nedfelt som lov i Gulatingsloven. Lovteksten ble endret under Olav Tryggvason og tradisjonen ble et viktig redskap i arbeidet med å kristne Norge.

Norske bryggerier har i alle år satt sin ære i å opprettholde tradisjonen med juleøl, utvalget har aldri vært så omfattende som idag. F.eks. kan Ringnes tilby 14 forskjellige typer juleøl under varemerkene Ringnes, Dahls, Frydenlund, Nordlands, Tuborg, Munkholm, Jacobsen og E.C. Dahls Store Bjørn og Lille Bjørn.

Ringnes foreslår følgende kombinasjoner av øl og julemat:

Juletorsk

Til juletorsken skal ølet være så fyldig som mulig. Du bør velge juleøl med mye sødme og fruktighet. Unngå øl med mye bitterhet.

Lutefisk

Til lutefisk velger du juleøl også etter tilbehøret. Baconfett og ribbefett kan balanseres med bitterhet eller alkohol. Geitost, sennep og sirup fordrer mye sødme. For kraftig øl kan bli for dominerende og ta oppmerksomheten fra smaken i fisken. Unngå bitterhet.

Gravlaks og røkelaks

Laks er en fet fisk og ølet bør være friskt, og bryte ned fettet. Juleøl klasse D vil balansere i fylde sammen med maten, mens for sterkt juleøl kan bli dominerende. Unngå bitre øl til rød fisk.

Sild og rakefisk

Sild og rakefisk har salt grunnsmak og passer derfor godt med friskt juleøl med lav til moderat sødme, fruktighet og gjerne noe tydelig bitterhet. Et relativt lett juleøl klasse D passer godt. Unngå mye bitterhet.

Skinke og kalkun

Skinke og kalkun er lys og mager mat, da bør ikke ølet være alt for sterkt og kraftig. Juleøl klasse D vil alltid være en god match. Med tilbehør som surkål eller waldorfsalat, trenger ølet også god sødme og alkohol. Unngå for mye bitterhet.

Ribbe og pølse

Ribbe og pølse tåler alt fra moderat fyldige juleøl, til kraftige juleøl med medium til høy sødme og bitterhet. Fruktigheten kan være moderat. Både alkohol og bitterhet renser munnen for fett.

Pinnekjøtt

Pinnekjøtt har mye saltsmak og ølet bør alltid ha et godt innslag av sødme. Til røkt pinnekjøtt passer også øl med lett røykpreg eller bitterhet. Fettet kan møtes med

kontraster som bitterhet, alkohol og lett krydderpreg

Riskrem og multekrem

Til desserter med melk, fløte, vanilje eller sjokolade, skal ølet være fyldig og vinøst. Unngå bitterhet.

Lune fiken eller fruktsalat

Til dessert med frukt bør ølet enten være svært sødmerikt og vinøst, eller syrlig. Unngå bitterhet.

Ost

Til oster passer fyldige, sødmerike øl med middels til mye bitterhet, røstet preg og kryddertoner.

Foto: Ringnes