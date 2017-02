LOKAL MAT OG DRIKKE PÅ SMAK 2017

SMAK 2017 har åpnet dørene, og HANEN arrangerer egen stand med lokale mat- og drikkeprodukter fra hele Norge.

SMAK 2017 arrangeres på Norges Varemesse 7. – 10. februar, og er Nordens ledende møteplass for nettverksbygging, handel og verdiskaping innenfor matbransjen. Daglig leder i HANEN, Bernt Bucher-Johannessen, sitter i hovedkomiteen for SMAK 2017. Han fokuserer på viktigheten av å løfte frem de mindre aktørene i matbransjen under messen. I dag representerer den lokale mat- og drikkeproduksjonen i Norge en årlig verdiskapning på 500 millioner kroner. I 2025 forventes det at dette tallet øker til hele 10 milliarder kroner.

– I tillegg til å promotere produkter, er det også mye å lære på en messe som SMAK. Hva er markedet opptatt av, hvilke spørsmål ønsker potensielle kunder svar på, og hva gjør andre produsenter for å lykkes? Dette er problemstillinger det er viktig å lære mer om, og som man får mer kunnskap om ved å delta på SMAK 2017, sier Bucher-Johannessen.

SMAK-messen arrangeres hvert tredje år, og HANEN deltok også med egen stand i 2014. Dette var svært vellykket, og flere av årets deltagere var også med forrige gang. Blant dem er Svanøy Røykeri, som produserer kaldrøkt laks etter gamle tradisjoner. Daglig leder, Gro Tveit Sveen, ser frem til å markedsføre produktene sine overfor potensielle innkjøpere i matbransjen.

– Vi var svært fornøyde med vår deltagelse på HANENs stand under SMAK 2014, og ønsker derfor å delta denne gangen også. I 2014 traff vi mange potensielle kunder og fikk svært gode tilbakemeldinger fra publikum. Under årets messe ønsker vi å markedsføre oss overfor både HoReCa og dagligvaremarkedet, ettersom vi både har kapasitet til å øke produksjonen, samt en distribusjon som fungerer godt, sier Gro Tveit Sveen.

Nettverksbygging

HANENs stand byr på mange spennende bedrifter som produserer lokale mat- og drikkespesialiteter av høy kvalitet. Følgende aktører deltar: Bamsrudlåven, Dyre Gård, Grøndalen gård, Grønvik Gard, Lokalmat.no, Myklebust Hvalprodukter, Rørosmat, Safteriet, Skreppa og Svanøy Røykeri.

– SMAK 2017 er en flott arena for disse aktørene å vise bredden og mangfoldet innen lokal mat- og drikkeproduksjon. Ved siden av at produsentene får vist frem produktene sine, er SMAK 2017 også et utmerket sted å knytte gode kontakter – for eksempel innenfor reiselivet, avslutter Bucher-Johannessen.

Bilde: Bamsrudlåven. Foto: Sigve Aspelund