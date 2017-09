MARRIOTTS FØRSTE I NORGE – DESIGNHOTELL TIL ØKONOMIKLASSEPRIS

Det har vært noen utsettelser underveis, men nå står Moxy Oslo X på Hellerudsletta ferdig, i symbiose med messe-/konferansesenteret X Meeting Point Norway. Dette er det åttende Moxy-hotellet i Europa. Det er 15 minutter fra Gardermoen og i nærområdet ligger mange store bedrifter, f.eks. Ringnes og Arcus.

Hotellbransjemannen Harald Jacobsen og det norske management- og utviklingsselskapet Nordic Hospitality AS, hadde idéen til Moxy-konseptet, sammen med IKEAs eiendomselskap, som idag heter Vastint Hospitality. De utviklet konseptet og solgte det så til Marriott. Nordic Hospitality har siden skiftet navn til Belvar og driver Moxy-hoteller på franchiseavtaler.

Marriott International satser stort på ekspansjon i Europa. De fikk 40.000 ekstra rom i Europa gjennom oppkjøpet av Starwood Hotels & Resorts, og kom dermed opp i totalt 134.000 rom ved siste årsskifte. Nå kommer det nye Moxy-hoteller, for spesielt å tiltrekke seg yngre gjester, med stilige hoteller til rimelige priser. Totalt skal Moxy opp i 19.000 rom innen utgangen av 2019.

Og med Moxy på Hellerudsletta har verdens største hotellselskap, Marriott, tatt et første steg inn i Norge, flere kommer.

Moxy er et designhotell til økonomiklassepris. Rasjonell byggemåte, med standardiserte elementer og svært rasjonell drift, gjør at de kan holde svært gode priser. Typisk pris for et dobbeltrom er NOK 895. Byggeomkostningene per rom er ca EUR 45.000 (NOK 440.000) pluss tomteomkostninger.

Hotellet på 7 etasjer har 233 rom, derav 28 doble familie-/handicaprom med sofa/sovesofa og større bad. Standardrommene er på 17 kvm med 7,1 kvm ledig gulvplass, de holder høy kvalitet og er svært funksjonelt innredet.

Det store bar- og loungeområdet er hotellets hjerte, det fungerer som resepsjon og servicesenter. Området er delt i forskjellige soner, alt etter om man vil være sosial, jobbe, ta seg en matbit eller noe å drikke. Mat og drikke er tilgjengelig når som helst fra 24/7 Grab’n Go i resepsjonen.

Spennende område

– Vanligvis ligger Moxy-hotellene ved flyplasser eller sentrumsnært rundt om i Europa, et konsept slik vi har på Hellerudsletta, er derfor uvanlig. Det skjer veldig mye spennende i dette området mellom Oslo og Gardermoen, sier Ellen Arnstad, hun er administrerende direktør for både hotellet, det nye restaurantkonseptet og messe-/konferansesenteret X Meeting Point Norway. Frem til nå har hun vært best kjent som redaktør og forlagssjef, men går løs på sin nye oppgave med stor entusiasme.

– Vi har allerede fått testet flere netter med helt fullt hotell og full restaurant, og alt fungerer som det skal. Når det gjelder type gjester favner vi ganske bredt. Vi får et stort antall direkte bookinger, i tillegg til alle overnattinger forbundet med kurs, konferanser, events og messer. Det er også spennende å være en del av det verdensomspennende Marriott-systemet, med gode muligheter for å trekke internasjonale gjester.

X Meeting Point Norway, der deler av bygningen eies av investeringsselskapet NRP Finans, er bygget på messesenteret Exporama. Nå skal messer kombineres med kurs, konferanser, events, o.l. på ialt 20.000 kvm.

– På konferanse-/event-siden sikter vi på alt mulig innen næringsliv, organisasjoner, idrett og kultur, store og små arrangementer. Det er 31 konferanserom, de største kan ta 220 i møteoppsett. Totalt i denne delen kan vi ta 1850 møtedeltagere. Konferansefasilitetene, utstillingshallene, sammen med restauranten og Moxy-hotellet, gjør det mulig å pakketere events og arrangementer som inneholder overnatting, møter, utstillinger og underholdning. Den største hallen kan ta 5000 til konferanse og opptil 4000 til middag. Den nest største kan ta 2000 personer, The Box, kan ta 450 til konferanse og 300 til middag, sier Ellen Arnstad.

