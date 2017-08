NORSKE UTBYGGERE BAK SCANDICS STØRSTE HOTELL, I KØBENHAVN

Scandic Hotels har inngått en langsiktig avtale med utleier HM 2 A/S om drift av det nye storhotellet Scandic Spectrum i København sentrum. Hotellet, som med sine 632 rom blir det største i Scandics portefølje, skal etter planen åpne i 2021. Etterspørselen i det danske markedet, og fremfor alt i København, har økt jevnt de siste årene, hovedsakelig drevet av internasjonale kongresser og en økning i fritidssegmentet.

Scandic Spectrum – i direkte nærhet til sentralstasjonen, Tivoli, rådhuset og havnen – blir et sentralt knutepunkt for overnatting og sosiale arrangementer. Hotellet vil få 632 rom og en hel etasje med restauranter, barer og terrasse. Terrassen og vinduene i hver etasje, gir utsikt over store deler av byen og havnen. Hotellets samlede areal blir 40.000 kvm.

– København er et prioritert område for oss, og vi har spennende hoteller i vår planlagte portefølje, som kommer til å styrke vår posisjon i markedet ytterligere. Scandic Spectrum vil bli et landemerke i København, tilpasset både forretnings- og fritidsgjester. Vi ser stor etterspørsel etter hoteller i København, og vi er svært glade for å få tilgang til et stort, nytt hotell på et så attraktivt sted, sier Even Frydenberg, konsernsjef i Scandic Hotels Group.

– Det er med stor entusiasme at vi tar på oss oppdraget med å bygge et moderne, bærekraftig og miljøvennlig hotell i samarbeid med Scandic. Scandic er en ideell partner for oss, som med sin ledende posisjon i Norden gir oss et perfekt utgangspunkt for å skape et hotell med en identitet som passer i København, så vel som i resten av Norden, sier Morten Bergesen fra Hathon Holding AS og Havfonn AS, de to norske investeringsselskapene som tilsammen utgjør HM 2 A/S.

Scandic er den største hotelloperatøren i det danske markedet og har allerede ni hoteller i Københavnsregionen. I tillegg til hotellene som allerede er i drift, har Scandic en spennende planlagt hotellportefølje i København. Den inkluderer Scandic Kødbyen, som åpner i Meatpacking-distriktet, og Scandic Falconer, som har velutstyrte konferansefasiliteter, vil åpne igjen i Frederiksberg. Begge hotellene åpner i 2018.