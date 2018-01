ØRJAN JOHANNESSEN TIL HOTEL NORGE BY SCANDIC

Hotel Norge by Scandic skal kombinere internasjonale smaker og norske råvarer når de åpner dørene midt i hjertet av Bergen 29. juni 2018. Mesterkokk Ørjan Johannessen får det overordnede ansvaret for å utvikle hotellets tilbud innen frokost, lunsj og middag som The Chef Advisor.

– Vi skal ikke binde oss til norsk husmannskost eller tradisjonsretter, men kombinere råvarer fra Bergen og Norge med internasjonale smaker, sier Ørjan Johannessen.

Nå håper han å friste både turister og bergensere til å besøke hotellet og ønsker at Hotel Norge skal være et samlingspunkt i byen.

– Da jeg var liten var Hotel Norge det gjeveste hotellet i byen. Her spiste vi på 17. mai, og hit gikk vi for å feire. Nå skal vi lage en ny historie i dette flotte bygget, sier Johannessen.

Ørjan Johannessen markerte seg for alvor da han tok gull i Bocuse d´Or i Lyon i 2015, verdens mest prestisjefylte kokkekonkurranse. Sammen med familien driver han Bekkjarvik Gjestgiveri i Austevoll kommune. Nå skal han dele tiden sin mellom Bergen og Bekkjarvik. Han startet sin karriere som lærling på Scandic Neptun, og har alltid likt å jobbe i stort format.

– På hotell får man ta del i alt, både frokost, lunsj, middag, selskaper, kurs og konferanse. Man får en større base som kokk, og det har vært viktig for å bli kreativ og god, sier Johannessen.

Direktør for mat og drikke i Scandic Hotels Norge, Morten Malting, er glad for at Ørjan Johannessen vil samarbeide med Scandic og Hotel Norge.

– Vi er veldig stolte over at Ørjan vil jobbe med oss. Vi har høye ambisjoner for restaurantkonseptet og med Ørjan på laget blir det svært høy kvalitet i alle ledd, sier Malting.

– Det blir min oppgave å sørge for at det er en rød tråd gjennom alt vi gjør, og at denne røde tråden følges, sier Johannesen.

Det blir en sesongbasert a la carte-meny med 4-5 forretter, hovedretter og desserter. Etter måltidet kan man fortsette kvelden i baren i 1. etasje. Denne etasjen blir selve hjertet i hotellet med en pulserende café med et uformelt og sosialt serveringstilbud fra tidlig til sent med frokost, lunsj og middag.

Bergens nye møteplass

Hotel Norge by Scandic blir Bergens største hotell med 415 rom, fordelt over 10 etasjer. Når dørene åpnes i juni, blir det også hotellkjedens andre signaturhotell i Norge etter Grand Hotel Oslo by Scandic. Signaturhotellene kjennetegnes av en unik karakter, design og identitet.

– Vi gleder oss til å gjenåpne Bergens storstue og håper at bergenserne gleder seg med oss. Vårt ønske og mål er at Hotel Norge blir en møteplass både lokalbefolkning og turister snakker om og strømmer til, sier hotelldirektør Lise Solheim Haukedal.