OSLO – EN AV VERDENS 10 BESTE BYER Å BESØKE I 2018

Oslo er kåret til en av verdens ti beste byer å besøke av Lonely Planet.

– Dette er helt rått! Å bli valgt ut av Lonely Planet er en stor ære for oss. Dette ville aldri ha skjedd uten støtte fra byens hardtarbeidende reiselivsbransje. Det er så mye positiv energi i Oslo om dagen, og vi gleder oss til å ønske flere reisende velkommen, sier Christian Lunde, adm. dir. i VisitOSLO.

– Dette er noe av det største man kan oppnå i reiselivsbransjen. Lonely Planet er ledende på reiseguider i verden. For Oslo og Norge er dette kjempestort, og vil garantert føre til flere besøkende i tiden fremover. Jeg tror dette vil være en viktig bidragsyter til at Oslo skal vokse som reisemål. Og ikke bare under sommer og høysesong, men hele året. Særlig viktig tror jeg det blir for å tiltrekke oss flere reisende på helgetur og kortere opphold. Oslo er portalen til resten av Norge for folk flest, og Lonely Planets råd veier tungt over hele verden. Jeg spår en veldig god og spennende tid for både Oslo og Norges reiselivsbransje fremover, sier Christian Lunde.

– Oslo er på listen over verdens topp ti byer å besøke i 2018 fordi turistene kan oppdage innovativ arkitektur og museer man ikke bør gå glipp av, side om side med coole barer, bistorer og kafeer. Med mye å se og gjøre neste år, har det aldri vært en bedre tid for å besøke denne coole skandinaviske hovedstaden, sier Tom Hall, Lonely Planet’s Editorial Director

– Dette er helt fantastiske nyheter! Vi er svært glade på Oslos vegne. Vi ønsker å vise frem mer av byene våre, mat og kultur fremover, i tillegg til den fantastiske naturen. Dette er et synlig bevis på at vi gjør oss bemerket innenfor dette området også, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge, tidligere adm. dir. i VisitOslo.

Lonely Planets topp ti byer å besøke i 2018:

1: Sevilla, Spania

2: Detroit, USA

3: Canberra, Australia

4: Hamburg, Tyskland

5: Kaohsiung, Syd-Korea

6: Antwerpen, Belgia

7: Matera, Italia

8: San Juan, Puerto Rico

9: Guanajuato, Mexico

10: Oslo, Norge

Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen