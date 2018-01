OVER 1 MILLIARD I VAREKJØP PÅ NETT

I 2017 kjøpte NHO Reiseliv Innkjøpskjedens medlemmer varer for over én milliard kroner via netthandelsportalen Horeca Innkjøp. Det er NOK 269 millioner mer enn i 2016 og ny rekord.

– Vi er svært fornøyd med å ha rundet milliarden i netthandelskjøp. Grunnen til økningen tror jeg er at flere og flere ser verdien av å samle varekjøp, varetellinger og kalkyler på ett sted, sier nasjonal salgsleder Javvad Latif i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Totalt handlet medlemsbedriftene for cirka NOK 3,2 milliarder kroner via NHO Reiseliv Innkjøpskjeden i 2017. Det betyr at rundt en tredel av medlemmenes varekjøp nå går via Horeca Innkjøp. I 2014 var andelen 15 prosent.

I øyeblikket er 965 av innkjøpskjedens 2710 medlemmer registrert som brukere av Horeca Innkjøp. Handelsportalen er dermed den mest brukte i horecabransjen i Norge.

– Det er svært gode grunner for å ta i bruk Horeca Innkjøp. Ikke bare er tjenesten gratis, men du får én prosent ekstra i bonus ved å handle via portalen. Det betyr at hvis du kjøper for én million, men ikke gjør det via portalen, så mister du en rabatt på 10.000 kroner. Motsatt kan den ene prosenten i mange tilfeller dekke hele medlemskontingenten, sier Latif i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Bilde:

Nasjonal salgsleder Javvad Latif og innkjøpskonsulent på netthandel, Benedicte Granum, i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.