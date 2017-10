RevPAR-VEKST OG NEDGANG I ETTERSPØRSELEN FOR OSLO-HOTELLENE

Hotellene i Oslo med Fornebu fikk samlet en RevPAR-økning på 12,2 %, tross nedgang i antall solgte rom på 3 % i september. Tallene fra Benchmarking Alliance er god lesning for hotelldrivere i de norske storbyene.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Med 5,2 % færre tilgjengelige rom og en prisvekst på hele 9,7 %, fikk hotellene i Oslo med Fornebu høyest RevPAR (NOK 992) i september. Tarje Hellebust, direktør på Radisson Blu Plaza forklarer prisveksten slik.

– Det er nok flere årsaker til det, men jeg tror business-mixen var mer gunstig enn før, med god etterspørsel i forretningsmarkedene. Det er flere individuelle turister som er villig til å betale mer, samt at meeting- og eventsdelen var noe sterkere enn samme måned i fjor.

Hellebust viser også til at mange hoteller nylig er renovert til et bedre produkt og at dette gir høyere priser.

Robert Holan er direktør for både Comfort Hotel Grand Central og Comfort Hotel Karl Johan i Oslo. Han ser en ny trend når det gjelder ledetider for bestilling.

– Fremdeles får vi størsteparten av bookingene innen kort tid, men vi har mer på bøkene når vi går inn i ny måned nå enn tidligere. Det vil si at en del kunder ser mønsteret med fulle hoteller i Oslo og derfor booker tidligere enn hva de gjorde før. Det er et dynamisk marked, men vi ser at midtuke stort sett er fullbooket i byen hver uke.

Holan har tro på gode tider for hotellene i hovedstaden fremover.