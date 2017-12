SAMMEN IMOT SEKSUELL TRAKASSERING

21 prosent av arbeidstagerne i utelivsbransjen har opplevd seksuell trakassering de siste tre årene. I en Fafo-undersøkelse svarer en betydelig andel at det har skjedd flere enn 10 ganger de siste tre årene.

NHO, Virke, Fellesforbundet, Parat og Arbeidstilsynet har nå lansert en kampanje imot seksuell trakassering i utelivsbransjen, men det er bransjen selv som fronter kampanjen. Kampanjen heter The Saviour og ble lansert på utestedene Uhørt, Jaeger, Blå, Café Sør, Himkok og Kulturhuset i Oslo. Idéen har allerede fått stor oppslutning i bransjen, og planen er at den spres til barer og utesteder over hele landet.

The Saviour er drinken som tar tak i noe som er tilstede overalt, også i serverings- og utelivsbransjen, nemlig seksuell trakassering. Drinken gir barer, restauranter og utesteder en anledning til å signalisere, til både gjester og ansatte, at de tar problemet alvorlig.

The Saviour er ikke mer enn et fancy glass vann. Det spesielle med den, som med mange drinker og cocktails, er historien bak og budskapet den serveres sammen med. The Saviour serveres på en brikke med følgende budskap:

«Velkommen til oss.

Vi ønsker alle gjester og ansatte

en fantastisk kveld.

Sammen mot (sic) seksuell trakassering»

Barer, restauranter og utesteder velger selv hvordan de vil servere The Saviour. Det kan være med eller uten kullsyre, kanskje har den en limebåt, en skive ingefær eller noe helt annet. Den kan serveres som velkomstdrink, eller som en påminnelse i løpet av kvelden. Det viktigste er at drinken og budskapet gir en mulighet til å gi gjestene et signal om at det er nulltoleranse for seksuell trakassering – uten å ødelegge den gode stemningen.

Samtidig er det en gylden anledning for ledelsen og ansatte til å snakke sammen om hva seksuell trakassering er, hva man ikke skal akseptere når man er på jobb, og hva man gjør hvis det skjer.

Jesper Høst og Anne Maurset, som begge har bakgrunn fra landets beste cocktailbarer, er ambassadører for kampanjen.