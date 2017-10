SCANDIC NIDELVEN TILBAKE PÅ FROKOSTTOPPEN

Scandic Nidelven er kåret til vinner av Twinings Best Breakfast 2017 og har med det vunnet den prestisjetunge konkurransen hele 11 ganger. Scandic Nidelven har i mange år vært en av driverne bak utviklingen av stadig høyere kvalitet på norske hotellfrokoster. De vant hele 10 år på rad, før Thon Hotel Lofoten, etter mange sterke år som utfordrer, vant i 2016. I 2017 er Scandic Nidelven tilbake som vinner, mens Thon Hotel Lofoten opprettholder et svært godt nivå og kaprer annenplassen.

Det var svært jevnt om plassene på pallen i år. Thon Hotel Rosenkrantz Bergen endte med å ta tredjeplassen.

1.plass: Scandic Nidelven 2.plass: Thon Hotel Lofoten 3.plass: Thon Hotel Rosenkrantz Bergen

Det var tett kamp om spesielt 3-plassen, og Twinings Best Breakfast ønsker å berømme Scandic Hell, Scandic Byparken og Thon Hotel Rosenkrantz Oslo som var nærmest pallen.

Både Scandic og Thon har gjort en formidabel jobb med å heve nivået på frokosten, og kan skilte med et svært godt toppnivå. Det er gledelig å se at vinnerne og finalistene sprer seg over hele Norgeskartet, et tegn på at arbeidet med å forbedre frokosten er noe som kommer gjestene til gode over hele landet.

Etter å ha blitt henvist til «bare» en pallplass i fjorårets kåring, innrømmer hotelldirektør ved Scandic Nidelven, Kjetil Vassdal, at det var en vekker for hele hotellet.

– Våre fantastiske medarbeidere har jobbet knallhardt hver dag for å ta tilbake prisen, og nå beviser vi nok en gang at Scandic Nidelven har Norges beste frokost, sier Vassdal.

Frokostansvarlig på Scandic Nidelven, Øyvind Tiller, forteller at god service og lokale råvarer har vært avgjørende for årets seier.

– Teamet mitt legger sin ære i å levere Norges beste frokost, 365 dager i året. Vi står opp 04.00 hver morgen for å gi våre gjester en best mulig start på dagen. I dette arbeidet betyr lokale leverandører svært mye for oss. Vi prøver å ta inn så mye lokalmat som mulig. Det er viktig for oss at maten vi serverer har en historie, sier Tiller.

– Vi har lagt bak oss et år med renovering, utvidelser og store endringer på Thon Hotel Lofoten. Men ønsket og viljen blant personalet om at vi hver dag skal hevde oss i Norgestoppen og gi gjestene våre en god frokostopplevelse har vært sterk. Det at vi satser på kvalitet i alle ledd, ikke bare på maten, men også på kunnskapen om maten og om alle leverandørene våre – fra de små lokale til de store nasjonale – er viktig. Jeg er sikker på at trivselen blant personalet smitter over på gjestene og er det som gir det siste utslaget og fører til at vi er blant de beste, sier hotelldirektør ved Thon Hotel Lofoten, Erik Taraldsen.

– Jeg er stolt og ydmyk over hva F&B-teamet på Thon Hotel Rosenkrantz Bergen har klart å prestere. Vi var med i semifinalen i 2016, og det kun etter 6 måneders drift. At vi kom blant topp tre i finalen i år er fantastisk! Jeg vet hvor mye arbeid som ligger bak denne prestasjonen, og mine medarbeidere har vist et engasjement langt utover det forventede. Det har ikke gått en dag uten at det entusiastisk finpusses på detaljene, både med matkvalitet, presentasjon og service.Tusen takk til alle som jobber på hotellet! For deres genuine arbeidsglede, at de hver eneste dag jobber med å levere kvalitet i alle ledd til våre gjester og for å ha ført oss dit vi er i dag, sier hotelldirektør ved Thon Hotel Rosenkrantz Bergen, Katharina Hanson.

Hederspris

I år er det delt ut en hederspris til avtroppende frokostkokk Bengt Bjørsvik. Han har jobbet på Scandic Byparken de siste 8 årene, og har vært sentral i arbeidet med å sikre at Scandic Byparken jevnt over har hatt en av Norges beste frokoster, har vært fast innslag i finalen, og har blitt fylkesvinner mangfoldige ganger.

Bengt har hatt et dypt engasjement for frokosten, og er ofte å se i resepsjonen kl 06 også på fridagene, slik at han kan holde et øye med frokosten. Twinings Best Breakfast ønsker å hedre ildsjelene som bidrar til den gode hotellfrokosten, og kommer i årene fremover også til å dele ut en Twinings Best Breakfast Hederspris

Vinnerne er kåret av en jury bestående av 3 personer med årelang erfaring med mat og frokost.