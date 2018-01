SCANDIC-SJEF – “ÅRETS VEIVISER”

Scandic Hotels, ved administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold, mottok prisen “Årets veiviser”, under HSMAIs prisfest onsdag kveld. Prisen ble tildelt for den fantastiske reisen hotellkjeden har vært gjennom de siste årene.

– Dette er definitivt en lagseier. Da vi en januardag for fire år siden annonserte overtagelsen av Rica, var det spesielt to viktige ting vi tok med oss inn i «nye» Scandic. Det var Ricas flotte medarbeidere og det var frokosten. Å få denne anerkjennelsen av bransjen er et tegn på at vi har lyktes med å forene det beste av begge selskaper, og det er hotellgjestene som til syvende og sist nyter godt av dette, sier Steen-Mevold.

Gull for Norges luftigste frokost

Scandic vant også gull i kategorien utendørs/gerilja/stunt for «Norges luftigste frokost» der de fem Scandic-hotellene i Stavanger serverte en fullverdig hotellfrokost på toppen av Preikestolen til mer enn 200 intetanende turgåere. Frokosten fikk bred oppmerksomhet i sosiale og tradisjonelle medier, og for dette stuntet vant også Scandic gull i kategorien PR.

Foto: Camilla Bergan