STOR INTERESSE FOR NYE HOTELLETABLERINGER I OSLO OG NORD-NORGE

– Det er større interesse for hotelleiendomsmarkedet nå enn for noen år siden. Samtidig er hotellkjedene blitt mer profesjonelle og har klare strategier på hvilke hoteller de ønsker, og hvor disse skal ligge. Det sier Geir Lundkvist og Anders Vatne i rådgivningsfirmaet Hotelia, som har spesialisert seg på oppdrag for hotelleiere, og de som ønsker å bli det.

Bergen har fått svært mye ny kapasitet i det siste, pluss at Norge by Scandic kommer tilbake på slutten av året. Vi tror ikke beleggsnedgangen der blir like dramatisk som i Stavanger, fordi byen har flere ben å stå på, bl.a. internasjonal turisme. Men de kommer til å merke det. Bare Flesland har fått 600 nye rom, det må merkes. Bergen totalt får 1200 – 1300 nye rom, så våre beleggsvurderinger er godt nede på 60-tallet for 2018 – 2019. Ifjor hadde Bergenshotellene 72% belegg.

Når det gjelder Oslo er mange redde for 2019, men 2017 og 2018 ser ut til å bli ganske gode år på grunn av at mye kapasitet er tatt ut av markedet, både Royal Christiania og Europa, samt endel rom på Plaza, er ute. Så med normal vekst i Oslomarkedet blir 2017 og 2018 gode år, så kommer det til å falle i 2019, men da faller det fra et unaturlig høyt nivå. Resultatet av det kan bli at endel blir redde og begynner å dumpe prisene, men det vil skyldes mer nervøsitet enn realitet, hvis de bare ser to år tilbake i tid. Mange av de nyere hotellene som er kommet inn på Oslomarkedet er i “lavpris-segmentet”, derfor blir det litt feil å si at hotellprisene generelt ikke går opp. Det er ulik prisutvikling i ulike segmenter, den nye kapasiteten holder prisene nede. I tillegg har det betydning at forretningstrafikken ikke øker i samme tempo som ferie-/fritidstrafikken, der det i gjennomsnitt er lavere priser.

Markedet på Gardermoen er veldig bra, selv om de historisk sett har hatt lavt belegg. De selger mye kaffe og mat, pluss at de er store på konferansemarkedet. Hotellene der har et kjempestort møte- og konferansemarked på dagtid, som ikke blir fanget opp av SSB-statistikken. Så hotellene har gått greit, selv om det tilsynelatende er relativt lavt belegg. De er også svært dyktige til å drive effektivt. I Stavanger ser vi at hotellene rundt lufthavnen gjør det relativt bedre enn de inne i sentrum. Både Choice og Scandic er veldig optimistiske på vegne av sine nye hoteller

Vi merker at det er mindre interesse for å bygge nye hoteller og foreta transaksjoner på Vestlandet, men både i Oslo og i Nord-Norge er det større interesse. Det gjøres en masse vurderinger for nye hotellprosjekter i Oslo. Bergen har nok hotellrom for tiden og Stavanger har også mer enn nok, så det vil ikke skje noe stort der i nærmeste fremtid. Men det er rom for de beste. Noe bør ut og noe nytt bør inn på markedet. Det kan f.eks. godt være at det er marked for en type hotell som ikke finnes i Stavanger per idag. Alle hotellene der, som kom på markedet samtidig, er jo nesten helt like. Det kan godt hende at det er marked for et lite nisjeprodukt som folk er villig til å betale godt for, avslutter Anders Vatne og Geir Lundkvist i Hotelia.

Bilde:

Hotelia eies av Anders Vatne (i midten) og Geir Lundkvist (t.h.), begge har solid bakgrunn i hotellbransjen, Vatne bl.a. som adm. dir. i Norgani Hotels, Lundkvist har bl.a. vært sjef for Scandic Hotels i Norge. Her med markedsanalytiker Christian Hagen. Fjerdemann i Hotelia-teamet er advokat Kristoffer Aasebø, som bistår med juridisk kompetanse.

