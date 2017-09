THE THIEF SATSER ALT PÅ ETT KORT

Nå blir det store forandringer på mat- og drikkesiden på THE THIEF i Oslo. Den desidert største endringen er at restauranten Fru K sjekker ut av hotellet. En del av forklaringen er at en av de viktigste bakmennene på matsiden – ofte omtalt som Fru K´s «founding father» – kjøkkensjef Johan Laursen, gir seg.

– Det er riktig at Johan slutter etter snart fem år på THE THIEF, hvor han har vært med på å bygge opp både Fru K og Thief Foodbar. Når han nå gir seg, mener vi at det også er på sin plass at vi tar farvel med Fru K, sier driftssjef Daniel Franzén.

– Helt siden åpningen av THE THIEF i 2013 har restaurantkonseptet spilt en viktig rolle for hotellet. De siste årene har restauranten utviklet seg, i takt med Oslos restaurant-scene. Men med stadig nye konsepter som åpenbarer seg, med nye metoder på matsiden og et vell av nye trender, er det avgjørende å tilpasse seg nåtidens restaurant-scene. Derfor har vi bestemt oss for å stenge Fru K og heller revitalisere THIEF FOODBAR som vår eneste restaurant, forteller Franzén videre.

– Nå ser vi store muligheter, alt av ressurser legges i THIEF FOODBAR. Det har vært en utrolig økning i interessen rundt matbar-konseptet og vi er sikre på at ved å fokusere 100 prosent på én restaurant, vil det føre til økt kvalitet og enda bedre gjesteopplevelser i tiden som kommer.

Sterke tilvekster

Siste service i Fru K blir 30. september – en meny som allerede er døpt til «The Final Show». Her vil den avtroppende kjøkkensjefen skåles avgårde. Nyheten THIEF FOODBAR vil så lansere sin nye meny 15. oktober og det skal fortsatt satses tungt på de nordiske røttene, men med et noe bredere utvalg.

David Taylor er ansatt som ny kjøkkensjef etter Johan Laursen. Taylor har et langt og inderlig kjærlighetsforhold til kokkefaget. Her finner du blant annet Maze by Gordon Ramsey, Grace i Chicago (***), Momfuku KO (**) i New York og Maaemo i Oslo (***).

Mathias Alsén er ansatt som barsjef på THIEF BAR. Han har lang erfaring i bar- og restaurantbransjen. Så sent som i 2015 tok han seg til verdensfinalen i cocktail-konkurransen Bacardi Legacy, hvor han representerte Norge i finalen i Sydney.

