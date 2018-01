THON HOTELS MED 5 NYE HOTELLER

Thon Hotels har ekspandert kraftig på nyåret, med hele fem nye franchisehoteller.

Thon Hotel Narvik

Thon Hotel Narvik ligger vakkert til like ved Narvikfjellet og med utsikt over Ofotfjorden. Det er et fullservice hotell med 40 gjesterom, restaurant og konferansekapasitet for opptil 90 personer.

Hotellrommene våre ble nylig totalrenoverte, og vi er stolte over å nå være en del av Thon Hotels, sier hotelldirektør Marlene S. Pedersen.

– Vi har fått flere nye retter på frokostbuffeten, og vi synes det er spennende å være en del av en stor hotellkjede, sier Pedersen.

– Narvik er en spennende destinasjon i Nordland, og vi er glade for å få Thon Hotel Narvik inn i hotellkjeden vår. Hotellet har en fin beliggenhet ved foten av Narvikfjellet med kort vei til både gondolbanen og skisenteret. Hotellet er et veldig fint utgangspunkt for flotte naturopplevelser, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Måløy

Thon Hotel Måløy er et sentralt beliggende hotell i kystbyen Måløy. Hotellet ligger i hovedgata, og har gangavstand til både butikker, kjøpesenter, båt og bussterminal. Hotellet har konferansekapasitet for opptil 80 personer.

– Vi er stolte over å kunne si at vi er en del av Thon Hotels, og hotellet vårt heter nå Thon Hotel Måløy. Thon Hotels har mange spennende konsepter og et godt lojalitetsprogram som vi gleder oss til å kunne tilby våre gjester, sier hotelldirektør Jorunn Melsether.

– Thon Hotel Måløy har en fin beliggenhet i Vågsøy. Det er veldig hyggelig at vi nå kan tilby våre gjester overnatting i kystbyen, som har mange flotte friluftsmuligheter, fantastisk fiske og vakker natur, sier konserndirektør, Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Horten

Thon Hotel Horten har 88 rom, restaurant, bar og en egen lounge for gjester i 2. etasje med utsikt over Oslofjorden. Hotellet har totalt 7 møterom og det største konferanserommet har plass til 220 personer.

– Hotellet vårt ble nylig totalrenovert, og vi er stolte over å nå være en del av Thon Hotels-kjeden, sier hotelldirektør Torgeir Flåteteigen Birkeland.

– Vi styrker posisjonen vår i Vestfold med nye Thon Hotel Horten. Fra før har vi Thon Hotel Tønsberg Brygge. Hotellet tilbyr gode konferansemuligheter og har en svært sentral beliggenhet, sier Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Baronen

Thon Hotel Baronen er et lite og koselig hotell med 66 rom, som ligger 10 km fra Ålesund sentrum, like ved handelsområdet Moa og industriområdet Breivika. Hotellet har konferansekapasitet for opptil 90 personer.

– Det er spennende å komme inn i Thon Hotels, som er en kjede med et stort salgsteam. Våre medarbeidere er kjent for sin personlige service overfor alle våre gjester og vil selvfølgelig fortsette å sette gjestene i sentrum nå som vi er Thon Hotel Baronen, sier direktør Kari Janne Myklebust.

– I Ålesund sentrum har vi fra før Thon Hotel Ålesund, og nå er vi er glade for å få Thon Hotel Baronen i Spjelkavik inn i Thon Hotels-kjeden. Fra Thon Hotel Baronen er det kort avstand til Moa som er en viktig handelsdestinasjon hvor Olav Thon Gruppen har gjort store investeringer, sier Morten Thorvaldsen.

Thon Hotel Andrikken

Thon Hotel Andrikken har 44 rom og konferansekapasitet for opptil 100 personer.

– Vi er stolte og glade for at vi får dette samarbeidet med Thon Hotels. Vi var enige om at dersom vi skulle bli et franchise-hotell, så skulle det være Thon Hotels. Vi har hatt et godt forhold til Olav Thon Gruppen gjennom mange år og ser frem til de mulighetene Thon Hotels kan gi hotellet fremover, sier Roger Adolfsen, som eier hotellet sammen med broren Kristian Adolfsen.

– Alle rommene våre ble nylig totalrenovert og har fantastiske nordlysbilder tatt av en lokal fotograf her på Andøya. Frokostsalen skal også renoveres og få et nytt preg. Jeg gleder meg til utviklingen av hotellet, både i henhold til service og nye markeder vi kommer inn på, sier hotelldirektør Ingela Heintz.

– Vi ønsker Thon Hotel Andrikken på Andøya velkommen inn i Thon Hotels. Hotellet ligger på Andenes og rett utenfor hotelldøren kan gjester oppleve noen av de vakreste naturopplevelsene i Norge. Vi er glade for å kunne tilby våre gjester et hotell i den nordligste delen av Vesterålen, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Bilde: Thon Hotel Narvik