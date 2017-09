TRAFIKKVEKST OG LAVE HOTELLROMPRISER I HAUGESUND

Det har vært god beleggsvekst i sommermånedene på hotellene i Haugesund, men prisene faller. Det fremgår av den siste oversikten fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

For Haugesund sin del var hele sommeren meget bra beleggsmessig. Faktisk må vi tilbake til 2013 for å finne like gode tall. Reidar Westre er administrerende direktør i Caiano Hotelldrift, som blant annet står bak Scandic Maritim (bildet) og Thon Hotel Saga. Han sier dette om juni måned, som gav knapt 60 % for hele byen sett under ett.

– For vår del var det flere konferanser, og det faktum at mange ville komme og spise Rogalands beste frokost. Det har også begynt å røre på seg på yrkessegmentet igjen her i oljebeltet. Der var det som kjent bom stopp ifjor, utenom halve april og mai. På toppen av dette har det vært noen større idrettsarrangementer og kulturarrangementer som har bidratt til veksten.

Westre har registrert at trenden fra juni fortsatte i juli og august.

– Oljerelatert overnatting har økt og det har også det vi har solgt inn av aktiviteter som kurs/konferanse, bryllup med mere. Vi kan nok ikke slå oss på brystet som en «leasure- destinasjon», men det har vært en god økning når det gjelder buss- og andre reisegrupper.

Reidar Westre påpeker at hans hoteller har gjort det bedre enn konkurrentene i byen, og han er optimistisk med tanke på resten av året.

– Med 50 nyoppussede rom, ser vi frem til høsten og ikke minst en fantastisk julebordsesong. Aktivitetene for de neste månedene ser ut til å følge trenden fra i sommer.