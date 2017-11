TURISME – STADIG VIKTIGERE NÆRING FOR TYSKLAND

Tyskland er det viktigste utenlandsmarkedet for norsk reiselivsbransje. Turisme er også blitt en stadig viktigere økonomisk faktor for Tyskland og genererer nær EUR 100 milliarder (NOK 946 milliarder), tilsvarende 4,4% av BNP. Av 184 registrerte land er Tyskland på 5. plass i turismens andel av BNP. Rundt 2,9 millioner mennesker er direkte sysselsatt innen reiselivsbransjen, det tilsvarer 7% av den totale sysselsettingen i Tyskland.

I 2016 hadde Tyskland over 80 millioner utenlandske, registrerte turistovernattinger, da er ikke airbnb, bobiler, feriehus, etc. regnet med. Målet for 2030 er 121,5 millioner overnattinger, det forventes svært stor vekst, særlig fra Asia. Viktigste kildemarked for tysk turisme er Nederland, som står for rundt 15% av alle utenlandske overnattinger.

Færre direktefly Norge – Tyskland

Siden 2007 har det vært en økning i norske overnattinger i Tyskland på 36%, men i den senere tid har det vært en nedgang i trafikken fra Norge på grunn av færre direktefly. Flybillettprisene mellom Norge og Tyskland er også blitt mye høyere, på grunn av mindre konkurranse i markedet. Bl.a. har Lufthansa kuttet de tre daglige forbindelsene til Bergen og Stavanger fra Frankfurt. Lufthansa flyr nå kun Oslo – Frankfurt og Oslo – München. Norwegian flyr til Berlin, Hamburg og München. SAS flyr også til Frankfurt og Düsseldorf, mens Germanwings flyr Oslo – Hamburg.

Mens 75% av danskene bruker egen bil på reise til Tyskland, velger de fleste nordmenn fly (53%), deretter skip (26%), bil (17%) og buss (3%) .

Color Line har daglig avgang mellom Oslo og Kiel med sine to store cruiseferger og er største transportør mellom Norge og Tyskland. Likevel er denne viktige operatøren svært beskjeden med å informere om sin betydning for norsk reiseliv.

Tyskland er det femte viktigste feriereisemålet for nordmenn, etter Spania, Sverige, Danmark og Storbritannia.

I 2016 ble det registrert tilsammen 418.803 ankomster fra Norge, det resulterte i 852.463 overnattinger, inkludert camping, en tilbakegang på 2,8% fra 2015. Inntektene fra norske turister anslås til en halv milliard euro (NOK 4,7 milliarder).

Hovedstaden, Berlin, er blitt den mest populære destinasjonen for nordmenn som besøker Tyskland. Foto: VisitBerlin.de