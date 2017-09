USA AMBASSADE BLIR HOTELL

I Oslo står USAs ikoniske ambassade tom, etter at diplomatene flyttet til Huseby tidligere iår. Nå står også USAs ambassade i London på flyttefot, fra sentrale Grosvenor Square, til litt mindre sentrale Battersea.

Mens det ikke er avklart hva som skjer med ambassaden i Oslo, er det nå avgjort at ambassaden i London blir hotell. Det er Rosewood Hotels & Resorts som har inngått avtale med eierne av bygningen, Qatari Diar, om å åpne et luksushotell med 137 rom, fem restauranter, ballrom for inntil 1000 gjester, spa, etc.

Den delvis vernede ambassadebygningen skal bygges om for £ 1 milliard (NOK 10,4 milliarder). Den britiske arkitekten Sir David Chipperfield har fått ansvaret for designet og skal omskape interiøret fra midten av 1900-tallet, mens den vernede fasaden skal bevares.

Rosewood Hotels & Resorts ble valgt av Qatar Diar i sterk konkurranse med andre globale hotellselskaper, etter en lang prosess, resultatet skal bli et hotell av verdensklasse.

Rosewood Hotels & Resorts, grunnlagt i USA i 1979, ble i 2011 kjøpt opp av det Hong-Kong baserte selskapet Rosewood Hotel Group (tidligere New World Hospitality), der Cheng-familien er største eiere. Idag har de 20 hoteller i drift og 15 under bygging.

Rosewood Hotels & Resorts har nylig gjenåpnet Hôtel de Crillon i Paris etter en omfattende renovering. De har fra før ett hotell i Storbritannia, Rosewood London on Holborn, med 306 rom, åpnet i 2014.