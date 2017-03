EUROPAS “HOTTESTE” BYER FOR HOTELLINVESTERINGER

Paris er Europas mest interessante by for hotellinvesteringer for tiden, ifølge hotellinvesterings-indexen til Colliers International.

Indexen analyserer investeringsklimaet i 20 europeiske byer. Til tross for tidligere prognoser om at turister og investorer har mistet troen på Paris, på grunn av politisk usikkerhet og flere terroranslag, går den franske hovedstaden til topps. Paris-hotellene har hatt et gjennomsnittlig belegg på 77% i perioden 2012 til 2016. Det er nå bl.a. 14 luksushoteller (5 stjerner) og 10 førsteklassehoteller (4 stjerner) med totalt 4534 rom i pipelinen i Paris. 10 av disse skal åpnes i løpet av 2017.

Colliers index benytter tolv metriske komponenter for å finne lønnsomheten for hotellinvesteringer, bl.a. antall turister, hotellbelegg, gjennomsnittlige rompriser, RevPAR, tomtepriser, byggeomkostninger, prognoser på vekst og investeringer. Komponentene vektes forskjellig og gir også en indikasjon på om det lønner seg med kjøp av eksisterende hoteller eller nybygg.

London og Barcelona kommer på annen- og tredjeplass, som de mest interessante byene for hotellinvesteringer, fulgt av Amsterdam og Berlin. Det er store likhetstrekk mellom Paris og London, men Paris kommer best ut på grunn av lavere utviklingsomkostninger.

Zürich seiler opp som en interessant hotellby fremover. De siste årene har vært meget gode for bransjen, noe som tyder på at kapasiteten er for lav. Det er stor interesse for nye hotellinvesteringer i Zürich og hvis etterspørselen etter hotellrom fortsetter å vokse, kan Zürich bli en av de mest populære byene for utvikling og investeringer, til tross for høye utviklingsomkostninger.