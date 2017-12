VIL PROFESJONALISERE NORSK CAMPING

– Vi har skapt Norges beste feriepark og vi har overtatt Norges største campingplass, sier Thorstein Berg (bildet) i Bestcamp Ferieparker. De ønsker nå å profesjonalisere en bransje de mener har stått stille litt for lenge, men som har stort potensial.

– Vår første satsing var Hallingdal Feriepark, som åpnet sommeren 2013. Ifjor kjøpte vi NAF Camping AS, som besto av Norges største, Bogstad Camping og Ekeberg Camping. Vi har overtatt en 38 årig kommunal festekontrakt på området på Bogstad. Vi eier alle bygninger. Campingplassen er i drift hele året og har 55 hytter, plass til 800 vogner, bobiler og telt, samt en dagligvarebutikk og en kro. Alt er dessverre slitent, de tidligere eierne har ikke investert mye der på mange år. Vi har lagt frem en plan som er presentert for kommunen, bydelen, Røa Vel, osv. Alle virker positive. Vi har tenkt å satse på beplantning for å gi området et mer parkmessig preg og planlegger å investere betydelig for å oppgradere området – med 24 nye boenheter, nytt hovedbygg med resepsjon og et ønsket grendehus med serveringssted. Vi har tro på at det er marked for et godt serveringssted. Vi ønsker å gjøre området til en god møteplass både for turister og fastboende. Hele området vil bli fornyet, men vi tar det i etapper. Målet er å komme igang med byggearbeider høsten 2018.

I tillegg kjøpte vi i sommer 60% av Mjøsa Ferie- og Fritidssenter ved Brumunddal. Der har vi også kjøpt 100 mål tomt, som gjør at vi kan utvikle plassen. Resultatet skal bli en kvalitetspark med aktiviteter og opplevelser. En reise er jo først og fremst for å få opplevelser, derfor er parken på Ål fylt med veldig mye aktiviteter, for eksempel klatreparken Høyt & Lavt, som trekker alt fra barnefamilier til events. Primærmålgruppen om sommeren er familier, derfor må vi ha mange aktivitetstilbud. Vi ønsker å skape et fyrtårn på hvert sted, noe som er unikt, sier Thorstein Berg.

– Vi tenker ikke nødvendigvis bare 5-stjerners plasser. Hvert sted og hver plass har sin egenart – men vi skal utvilsomt være en kvalitetskjede. Bestcamp planlegger å vokse med kanskje 5 – 6 plasser de neste to årene. Vi ser etter plasser som har forutsetning for helårsdrift, for å få god nok økonomi til forsvare investeringer. Vi ser etter plasser med grei standard og utviklingsmuligheter, der vi kan komme med på eiersiden. Det er viktig at det er plass til at vi kan legge til aktiviteter, slik at vi kan utvikle plassen til noe mer enn et jorde med plass for noen vogner. Beliggenheten må være god, slik at vi kan ha helårstrafikk.

På en måte løfter vi campingen inn i det 21.århundre. En bransje der det er skjedd lite i mange år, men som har stort potensial. Bransjen har nesten stått stille, mens utviklingen på vogner, hytter og gjester har vært stor, avslutter Thorstein Berg.

