WHITE LABEL-OPERATØRER VIL ÅPNE NORGE FOR STORE, INTERNASJONALE HOTELLKJEDER

De store internasjonale hotellvaremerkene som f.eks. Hilton, Holiday Inn, Sheraton og Marriott er fraværende i Oslo, og med noen få unntak også i de andre skandinaviske hovedstedene. Det skyldes delvis at hotelleierne her foretrekker å inngå leieavtaler, gjerne med minimumsleie, mens de internasjonale kjedene tradisjonelt ønsker managementavtaler. De internasjonale kjedene vil være langt mer interessert i å etablere seg her hvis de kunne jobbe gjennom et såkalt white label-driftsselskap.

Det dukker nå opp stadig flere white label-selskaper, som inngår leieavtale med gårdeier og franchiseavtale med et hotellvaremerke. Mye tyder på at vi vil komme til å se mer av denne forretningsmodellen fremover.

– De internasjonale kjedene kommer ikke inn pga. at forretningsmodellen i Norden er leieavtaler, som innebærer betydelig mer risiko for leietager/hotellkjeden. Denne risikoen har ikke de internasjonale kjedene vært villige til å ta i noen særlig grad (det finnes noen få unntak). Derfor er hele deres forretningssystem bygget opp rundt varemerkebygging, franchise- og managementavtaler, sier Geir Lundkvist i hotellrådgivningsselskapet Hotelia.

– Når det gjelder white label, er det en relativt ny og spennende løsning for oss i Norden, og som vi forventer kommer betydelig sterkere fremover. Da kan vi få flere internasjonale varemerker inn i markedet. Det er flere i Norge som opererer som såkalte white label-operatører, f.eks. Norlandia, Norwegian Hospitality Group og Haut Nordic. Det er også flere slike operatører i både Danmark og Sverige. Foreløpig har de norske operatørene kun franchise på de tradisjonelle nordiske brands, men vi forventer at de også etterhvert kommer til å ta franchise på internasjonale brands.

– Det er ikke tvil om at det er behov for å få noen store, internasjonale hotellvaremerker inn i Oslo. Vi synes det er spennende at det kommer flere white label-selskaper og synes det er positivt med Norwegian Hospitality Group, Norlandia og de andre, sier Geir Lundkvist.

Vil åpne internasjonalt hotellvaremerke i Oslo

Danske BC Hospitality Group driver bl.a. tre hoteller med internasjonale varemerker i København; AC by Marriott Bella Sky, Copenhagen Marriott Hotel og Crowne Plaza, med tilsammen ca. 1700 rom. De eier selv Crowne Plaza. Alle tre drives på franchisekontrakter med de respektive hotellkjedenes varemerker. BC Hospitality Group ønsker nå å ekspandere, også til Norge og Sverige. De ønsker også å få Hilton tilbake til København, etter at Nordic Choice utmanøvrerte dem på Kastrup.

– Vi arbeider nå aktivt med å finne egnede eiendommer for å åpne hoteller med internasjonale varemerker både i Oslo og Stockholm, sier Allan L. Agerholm, adm. dir. i BC Hospitality Group.

