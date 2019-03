AIRBNB KJØPER HOTELLBOOKINGPLATTFORM

Airbnb har inngått intensjonsavtale om å kjøpe hotelbookingplattformen HotelTonight. HotelTonight ble lansert i 2010 som en mobilapp for å tilby rabatterte hotellrom samme dag. De tilbyr idag over 25.000 hoteller i ca. 1700 byer over hele verden. På grunn av at de vil være mobil-vennlige, tilbyr de maksimalt 15 hoteller, for at det skal være lettere for kundene å få oversikt.

Airbnb antas å måtte betale i overkant av $ 400 millioner (NOK 3,5 milliarder) i kontanter og aksjer for HotelTonight. I mars 2017 ble HotelTonight taksert til $ 463 millioner (NOK 4 milliarder), mens Airbnb ble taksert til $ 31 milliarder (NOK 270 milliarder).

Airbnbs CEO og grunnlegger, Brian Chesky, sier kjøpet av HotelTonight er en nøkkelkomponent for at Airbnb skal bli en mer fullstendig reisemarkedsplass.