“ÅRETS UNGE HOTELIER” – INGENTING SKAL STOPPE DEG, SÅ LENGE DU HAR VILJEN TIL Å JOBBE FOR DET

Zohra Palani er kåret til “Årets Unge Hotelier 2018“. Zohra bestemte seg tidlig for at hotellbransjen var arbeidsplassen for henne, og også at hun ville til topps. Hun har jobbet målbevisst for å lykkes og komme der hun er idag, som direktør på Thon Hotel Ullevaal Stadion. Hun er glad i å jobbe med mennesker, både gjester og medarbeidere. – Alle må trives for at vi skal kunne levere gode resultater, sier Zohra.

Det er HSMAI og en rekke andre aktører i reisebransjen, som står bak kåringen av “Årets Unge Hotelier” og “Årets Unge Leder i reisebransjen”.

Hvordan havnet du i hotellbransjen?

– Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker, så først og fremst ønsket jeg å jobbe i hotellbransjen fordi det er en utadvendt og sosial bransje. En annen positiv ting er at ingen dager er like, det er noe jeg setter pris på. Jeg startet som stuepike, det var tøft, med press både fysisk og psykisk, for å få mange rom klare og holde tidsskjemaet, men jeg synes det var en fin start for meg i hotellbransjen. Det lærte meg mye og etter min mening er stuepike en av de viktigste jobbene i hotellbransjen, hvis renholdet ikke er iorden, er det vanskelig å drive hotell.

Du har vært trofast mot Thon Hotels.

– Jeg hadde hørt mye positivt om Thon Hotels, hadde lyst til å jobbe i resepsjon, og fikk en sjanse på Thon Hotel Gardermoen i 2008. Da jeg først kom inn i den familien Thon Hotels er, skjønte jeg at her hadde jeg lyst til å bli og jobbe meg oppover. Nå nærmer jeg meg 12 år i Thon Hotels og jeg synes kjeden har tatt veldig godt vare på meg og gitt meg masse fine muligheter i alle de forskjellige jobbene jeg har hatt. Jeg har rukket å få erfaring fra nesten alle typer jobber som finnes på et hotell. Jeg har vært bevisst på at jeg har ønsket å få erfaring fra alle avdelinger og er veldig glad for at jeg har gjort det. Det har vært veldig lærerikt og gir deg en fordel som leder, fordi du har gjort jobbene selv.

Hva er det som gir deg mest i jobbsammenheng?

– Det morsomste er å kombinere menneskene og resultatene. For å lykkes er det viktig å ha godt arbeidsmiljø og ha det hyggelig på jobb, men vi skal også levere gode resultater. Jeg har hatt denne jobben i ett år nå, og det er svært tilfredsstillende at vi gjør det bra og kan vise til et veldig godt år for hotellet.

Hva tror du er viktigst for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet for en som kommer fra en annen kultur?

– Det er viktig å være villig til å la seg integrere og å selv stå på. Alle må starte et sted og være villig til å jobbe. Er du heldig, finner du en fin bedrift å jobbe for, slik jeg har gjort med Thon Hotels, som verdsetter den jobben du gjør, og som ser unge mennesker med pågangsmot. Det er også viktig å være tålmodig, ting tar ofte litt mer tid enn man tror. I reiselivsbransjen er det også viktig at man behersker norsk og engelsk. Jeg måtte jo lære meg norsk som seksåring, senere gikk jeg på kveldskurs for å lære engelsk, samtidig som jeg gikk på skole og hadde deltidsjobb som stuepike. Å kunne språk åpner mange muligheter.

Gjestetilfredshet er noe du er svært opptatt av?

– Ja, definitivt. Jeg tror det starter med at personalet er fornøyd. Når mennesker trives på jobb og de har en genuin glede i å yte service og ikke føle at det er en byrde at man f.eks. må si “God morgen” til gjestene. I tillegg må medarbeiderne ha den kunnskapen de skal ha i forhold til den jobben de skal gjøre. Gjestene merker når oppmerksomheten fra hotellpersonalet er genuin og når de er oppriktig interessert i hvordan oppholdet har vært. Kroppsspråk, holdning og genuin service er svært viktig. Det er mange fine hoteller med god service som kjemper om gjestene, da er det viktig å skille seg litt ut og gi gjestene det lille ekstra som gjør at de kommer tilbake. Det holder ikke bare med en god frokost og en god seng, hvis du ikke har servicenivået på plass.

Hvilke ambisjoner har du videre i hotellbransjen, hvor tror du at du er om 10 år?

– Jeg er nok ganske sikkert fortsatt i hotellbransjen og håper jeg får fortsette å utvikle meg, kanskje et større hotell etterhvert. Jeg ville heller ikke sagt nei om det kom en spennende mulighet internasjonalt, om noen år. Men for tiden har jeg ingen konkrete planer og trives fantastisk bra på Thon Hotel Ullevaal Stadion.

Les hele artikkelen i HRR nr.2