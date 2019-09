ASMUND HAARE OVERLATER RORET TIL ANDERS MOE

Grunnlegger og eier av Flying Elephant, Asmund Haare, går av som øverste leder for hotellkonsernet. Anders Moe (bildet), som har jobbet i selskapet i mange år, tar over, mens Haare går inn i rollen som aktiv styreformann.

Asmund Haare grunnla First Hotels og Flying Elephant i 1993 og har gjennom 26 år utviklet konsernet til å bli en viktig operatør innen skandinavisk hotellindustri. Nå er tiden kommet for å overlate direktørstolen til Anders Moe.

– Jeg har jobbet tett med Anders i syv år, og vet at Flying Elephant er i gode hender under hans ledelse. Med dette trekker jeg meg fra konsernets daglige drift, men vil fortsette som aktiv styreformann i konsernet, sier Haare.

Anders Moe kommer fra stilling som CFO og viseadministrerende direktør i Flying Elephant. Flying Elephant består av eiendomskonsernet Host, eiendomsutviklingsselskapet Hus og er deleier i kjede- og hotelloperatørkonsernet Maribel. Sistnevnte selskap er et resultat av fusjonen mellom kjede- og driftsselskapene First Hotels og Tribe Hotels og hotelloperatøren Belvar.

Haare er tydelig på at det nå er Moe som skal stake ut den videre retningen for Flying Elephant, men er på ingen måte ferdig med konsernet. Moe føler seg både godt forberedt og motivert for endringen.

– Jeg har lang fartstid med Asmund, og kjenner både ham og konsernet godt. Det er selvsagt en ære å overta etter Asmund og jeg setter stor pris på tilliten han viser meg. Heldigvis vil jeg få god hjelp av et allerede veletablert team, og vil også fremover ha tett dialog med både Asmund og Simen Haare og det øvrige styret, sier Anders Moe.

Rendyrket investeringsselskap

Den nye direktøren mener potensialet til konsernet er stort både i og utenfor hotellnæringen: – Flying Elephant skal utvikles og vokse som investeringsselskap, basert på vår spisskompetanse innenfor hotellbransjen. Fokuset på kort sikt er å best mulig forvalte våre eierinteresser i Maribel, kombinert med et enda større fokus på utviklingen av vårt heleide eiendomsselskap Host. Vi har et sterkt team av ansatte og en fantastisk hotellportefølje med stort potensial for å skape merverdi. På sikt ønsker vi å gjøre helt nye investeringer – også utenfor reiselivsbransjen, sier Moe.

Flying Elephant

Flying Elephant eier eiendomsselskapet Host Hoteleiendom og hotellutviklingsselskapet HUS. Disse selskapene eier i dag 16 hotelleiendommer og flere eiendomsutviklingsprosjekter, og driftes samlet som et selvstendig eiendomskonsern under Flying Elephants ledelse. Flying Elephant er deleier i hotellselskapet Maribel. Selskapet har over 100 hoteller i porteføljen, blant annet under varemerkene First Hotels, Moxy by Marriott og Courtyard. Selskapet ledes av Mads Jacobsen og ble etablert høsten 2018.