BETYDELIG TILBAKEGANG FOR NORSKE HOTELLER PER 31./7 OG I JULI

SSB-tallene for juli foreligger nå og viser at hotellnæringen i Norge til tross for en relativt god juli med solid fremgang for norske gjestedøgn, så var ikke fremgangen sterk nok til å demme opp for det betydelige frafallet av utenlandske gjestedøgn (-83% i juli).

Gjestedøgnsutvikling norske hoteller juli 2020 vs 2019 (1000)

Juli 2020 2019 2020 Endring per 31./7 2019 2020 Endring/anm. Norge totalt gjestedøgn 3367 3066 -9% 14686 9155 -38% Norske gj døgn 2113 2857 35% 10369 7719 -26% Utl. gj.døgn 1254 208 -83% 4317 1436 -67% Rompris snitt 964 1102 14% 983 1005 2% Belegg 66,6% 62,9% -3,7 55,6% 41,0% -14,6 RevPAR kr 642 693 -8% 547 412 – 25% Losjiomsetning 1000 kr 1703 1643 -8% 9387 5813 -38%

RevPAR = inntekt per tilgjengelige rom

Kilde SSB

