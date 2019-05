BRITANNIA GJENÅPNING FEIRET MED GALLAMIDDAG

Torsdag i forrige uke ble den offisielle gjenåpningen av Britannia Hotel i Trondheim markert med en stor gallamiddag. 250 gjester var invitert og de fikk oppleve en flott kveld med underholdning og morsomme taler, og ikke minst, noe av det beste huset huset kunne by på av mat og drikke.

Britannia åpnet dørene for gjester 1.april. Hotellet er nå renovert og ombygget fra kjeller til loft for over 1,2 milliarder kroner. Britannias eier, Odd Reitan, har siden barndommen drømt om Britannia. Hans drøm har vært å skape et klassisk, moderne, britisk-inspirert topphotell. Nå er drømmen blitt virkelighet. Reitans visjon om å gjenoppbygge hotellet til et av Norges og Skandinavias beste, er også blitt en drøm om å gjenoppbygge hotellet til et sted for å skape og samle historie i de neste 100 år.

– Vi får fantastiske tilbakemeldinger på konseptene, maten, servicen, komforten og de vakre lokalene. Det merkes at vi har hatt full bemanningen i seks uker før åpning, for trening og for å lære å kjenne hotellet. Jeg er strålende fornøyd med de første ukene. Det har vært stort trykk, med ca 70% belegg de første ukene. Påsken var litt roligere, slik at vi kunne komme ajour på rutiner og små detaljer. Nå er det fullt trykk igjen, bra belegg og gode snittpriser, sier Mikael Forselius, Britannias direktør.

Målet er å gjøre Britannia til et av Norges beste hoteller og en destinasjon i seg selv. Det skal være et internasjonalt 5-stjerners hotell, kvalifisert etter Leading Hotels’ 800 kvalitetsstandarder. Derfor inngår bl.a. 24 timers roomservice, doorman, concierge-service, valet parking, et spa og wellness-senter på 1400 kvm og også et stort fitness-senter i tilbudet til gjestene.

Alle 257 rom og suiter reflektere hotellets historie gjennom moderne materialer og løsninger. Nøye utvalgte møbler og tekstiler skaper en komfortabel og sofistikert følelse, understreket av elegante bad i marmor. Det er også gjort plass til en Tårnsuite på 220kvm.

Britannia Hotel er blitt et mat- og vinhus i særklasse, med seks ulike mat- og drikke-konsepter, fra fine dining i Speilsalen, til mer uformelle spise og drikke-muligheter, tilgjengelig for både boende og ikke-boende gjester. Trondheims storstue, Palmehaven, er kraftig oppgradert, dette er hovedrestauranten for frokost, lunsj, etc. Brasserie Britannia er inspirert av de aller beste brasserier i Paris og Lyon, med en liten amerikansk twist. Jonathan Grill er et uformelt sted, tilført nye internasjonale impulser, som vekker dette populære konseptet til live på nytt, i en tidsriktig og moderne innpakning. Speilsalen søker kulinarisk perfeksjon på aller høyeste nivå. Kjøkkensjef er verdensmester i kokkekunst og Bocuse d ‘Or sølvmedaljør fra 2017, Christopher Davidsen. Råvarene er håndplukket av det beste som finnes i Trøndelag, men også fra resten av landet, Skandinavia og verden.

Bilde: Tidligere eier og av Britannia, Olav Thon, gratulerer Odd Reitan med det nye, flotte hotellet.

